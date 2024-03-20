ADA fiyatı epey düşmüş olsa da kripto para, başka bir konu ile gündemde.

Özet:

Cardano, kilit bir göstergede Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u geride bıraktı.

ADA fiyatındaki düşüşe rağmen, analistler altcoin’in geleceğini parlak görüyor. Hatta 10 dolara fırlayacağını düşünenler bile var.

IntoTheBlock verilerine göre Cardano, geliştirici faaliyetleri bakımından şu anda en aktif blockchain ağı konumunda. Blockchain, haftalık etkileşim düzeyi bakımından en tepeye yükseldi.

Listenin geri kalanına bakacak olursak, Ethereum (ETH) ikinci, Avalanche (AVAX) ise üçüncü sırada bulunuyor. Bitcoin (BTC) listede beşinci sırada yer buldu. Dördüncü sıra ise Litecoin’e (LTC) ait.

Cardano is leading in developer activity amongst top L1s, consistently delivering the highest number of weekly commits. pic.twitter.com/gtYUIyeqRy — IntoTheBlock (@intotheblock) March 18, 2024

Cardano üzerindeki geliştiriciler blockchain’i tepeye taşırken, ADA fiyatı son birkaç gündür aksi yönde ilerliyor. ADA, son iki haftada yüzde 20 değer kaybetti.

Fakat analistler, altcoin’in yakında yeniden yükselişe geçerek fiyat rekoru kıracağını düşünüyor. Bunlardan biri de X kullanıcısı Ali.

ADA’nın bu döngüdeki performansını geçmiş döngüler ile kıyaslayan Ali, kripto paranın parabolik bir yükseliş ile 10 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyor.

ADA fiyat tahminlerini merak edenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler: