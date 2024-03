ADA fiyatı epey düşmüş olsa da kripto para, başka bir konu ile gündemde.

Özet:

IntoTheBlock verilerine göre Cardano, geliştirici faaliyetleri bakımından şu anda en aktif blockchain ağı konumunda. Blockchain, haftalık etkileşim düzeyi bakımından en tepeye yükseldi.

Listenin geri kalanına bakacak olursak, Ethereum (ETH) ikinci, Avalanche (AVAX) ise üçüncü sırada bulunuyor. Bitcoin (BTC) listede beşinci sırada yer buldu. Dördüncü sıra ise Litecoin’e (LTC) ait.

Cardano is leading in developer activity amongst top L1s, consistently delivering the highest number of weekly commits. pic.twitter.com/gtYUIyeqRy

— IntoTheBlock (@intotheblock) March 18, 2024