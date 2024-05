Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin Cash (BCH) ile ortaklık kurabileceklerini ima etti.

4 Mayıs’ta Twitter hesabı üzerinden bir anket yayınlayan Hoskinson, takipçilerine Bitcoin Cash ile kurulacak olası bir ortaklık konusunda neler düşündüklerini sordu. Hoskinson, proof of useful work (PoUW), non-interactive proofs of proof-of-work (NIPoPoW) ve Ergo technology gibi fikir birliği algoritmalarıyla Bitcoin Cash’in performansının arttırılabileceğini düşünüyor.

Charles Hoskinson’a göre bu tür bir gelişmeyle Bitcoin Cash, Proof-of-Work algoritmasını kullanan en hızlı ve en kullanışlı blockchain haline gelebilir.

Anketin tamamlanmasına hala altı günlük süre var. Ankete şu anda yaklaşık 12.000 kişi katıldı ve oy verenlerin %66’sı Cardano ile Bitcoin Cash arasında bu ortaklığın gerçeğe dönüşmesini arzu ediyor.

Charles Hoskinson söz konusu anketi başlatmadan önce yaptığı bir paylaşımda Bitcoin Cash topluluğuna seslendi ve geliştirme çalışmalarındaki son durumu ve ağın kısa vadeli planlarını sordu.

Hypothetical Poll:

Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built?

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024