Bir piyasa gözlemcisi, ADA’nın 0,68 dolar ile 0,70 dolar destek seviyesinin altına düşmediği sürece kısa vadede 1,30 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Balinalar Yeniden Harekette

Cardano’nun yerel token’i ADA, son 24 saatte oldukça iyi bir performans sergiledi ve CoinGecko verilerine göre fiyatı 0,76 dolara yükseldi. Bu seviyeye ulaşmak, haftalık bazda yüzde yedi oranında bir artış anlamına geliyor. Dahası, bazı önemli göstergeler bu rallinin henüz başlangıç aşamasında olabileceğine işaret ediyor.

Bunun en somut örneklerinden biri balinaların hareketliliği oldu. Ünlü analist Ali Martinez’e göre, büyük yatırımcılar geçen hafta 240 milyon ADA tokeni satın aldı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla hesaplandığında 180 milyon doların üzerinde bir değere tekabül ediyor.

Bu tür büyük alımlar, bireysel yatırımcıların ve daha küçük oyuncuların da benzer şekilde piyasaya sermaye aktarmalarını teşvik edebilir. Ayrıca, balinaların milyonlarca tokeni piyasadan toplaması, ADA’nın dolaşımdaki arzını azaltabilir. Eğer talep mevcut seviyesini korursa ya da daha da artarsa, bu durum fiyatlarda yukarı yönlü bir ivme başlatabilir.

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Mart ayının başında da büyük yatırımcılar, 24 saat içinde 190 milyon ADA tokeni satın aldı. O dönemde fiyat 0,72 dolar civarında seyrediyordu, yani şimdiki seviyenin yüzde dört altında.

Benzer bir şekilde, geçtiğimiz kasım ayında balinalar ADA fiyatı 0,90 dolar civarındayken milyonlarca token toplamıştı. Sadece birkaç gün sonra fiyat kısa süreliğine 1,30 doların üzerine çıkmıştı.

ADA için Potansiyel Yeni Hedefler

Kripto X platformunda birçok analist, ADA’nın önümüzdeki dönemde kayda değer kazançlar elde edeceğine inanıyor. “FOUR | Crypto Spaces” takma adını kullanan bir analist, ADA’nın şu anda “kritik bir dönüm noktasında” olduğunu savunuyor. Analist, ADA’nın 0,68-0,70 dolar destek seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde tutunduğunu ve işlem hacmindeki artışla birlikte fiyatın 1,30 dolara doğru tersine döneceğini öngörüyor.

Başka bir analist olan Coin Signals da benzer bir yorumda bulundu. Analist, ADA’nın 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) civarında bir konsolidasyon sürecinden sonra “yükseliş yönlü bir kırılmaya” hazırlandığını düşünüyor. Kısa vadeli fiyat hedefini ise 1 ila 1,50 dolar aralığında belirledi.

Öte yandan, yatırımcıların ADA’nın Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) göz önünde bulundurması gerekiyor. RSI son dönemde yükselişte ve şu anda 70 seviyesine yakın, yani “ayı bölgesi” sınırının hemen altında. Bu da ADA’nın aşırı alım durumunda olabileceğini ve kısa vadede bir geri çekilme yaşayabileceğini gösteriyor.