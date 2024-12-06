Cardano (ADA) kripto para piyasasındaki geri çekilmeyle birlikte 1,13 dolara kadar geriledi. Ancak bu geri çekilmeye rağmen balina olarak tabir edilen büyük balinaların ADA biriktirmeye devam etmesi, yeni bir yükselişin habercisi olarak yorumlanıyor.

ADA’nın Yükselişi ve Düzeltme

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte kripto para piyasası agresif bir şekilde yükselişe geçti. “Trump Pump” olarak adlandırılan bu boğa koşusu sırasında ADA da 0,3 dolardan 1,3 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişte Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı olarak göreve başlayacağına ilişkin haberler etkili oldu.

Bu haberin medyaya yansımasının ardından ADA fiyatı 3 Aralık’ta 1,3 dolarla son 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak sonrasında ADA yaklaşık %13,08 oranında değer kaybetti. Analistler ve uzmanlar ADA’nın 1,5 dolar hedefine ulaşıp ulaşamayacağını tartışıyor.

Balinaların Stratejik Hamleleri

Kripto para balinaları tarafından yapılan işlemler piyasayı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Son dönemde balinalar ADA fiyatındaki geri çekilmeyi satın alma fırsatı olarak değerlendirdi ve yaklaşık 130 milyon ADA biriktirdi. Bu süreçte ADA fiyatı 0,9 dolardan 1,3 dolara yükseldi.

Popüler analist Ali, ADA balinalarının harekete geçtiğini ve yaklaşık 100 milyon ADA daha satın aldığını bildirdi. Bu gelişme, ADA fiyatında yeni bir sıçrama yaşanabileceğine işaret ediyor.

ADA’da Yeni Hedef 1,5 Dolar mı?

Analistler, ADA grafiğinde “yükselen üçgen” formasyonu oluştuğunu ve bu formasyonun ADA fiyatının 1,5 dolara yükselmesiyle sonuçlanabileceğini öngörüyor. Bu da mevcut fiyat seviyesinden yaklaşık %25’lik bir artış anlamına geliyor.

ADA, balinaların alımları ve Charles Hoskinson’un açıklamalarıyla desteklenen güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Ancak piyasa koşullarındaki oynaklık ve genel düzeltme trendi, varlığın fiyat hareketlerini yakından takip etmeyi gerektiriyor. Eğer ADA için öngörülen 1,5 dolar hedefi gerçekleşirse, ADA için bir sonraki hedef 6 dolar seviyesi olabilir.