Cardano (ADA) kripto para piyasasındaki geri çekilmeyle birlikte 1,13 dolara kadar geriledi. Ancak bu geri çekilmeye rağmen balina olarak tabir edilen büyük balinaların ADA biriktirmeye devam etmesi, yeni bir yükselişin habercisi olarak yorumlanıyor.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte kripto para piyasası agresif bir şekilde yükselişe geçti. “Trump Pump” olarak adlandırılan bu boğa koşusu sırasında ADA da 0,3 dolardan 1,3 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişte Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı olarak göreve başlayacağına ilişkin haberler etkili oldu.

Bu haberin medyaya yansımasının ardından ADA fiyatı 3 Aralık’ta 1,3 dolarla son 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak sonrasında ADA yaklaşık %13,08 oranında değer kaybetti. Analistler ve uzmanlar ADA’nın 1,5 dolar hedefine ulaşıp ulaşamayacağını tartışıyor.

Kripto para balinaları tarafından yapılan işlemler piyasayı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Son dönemde balinalar ADA fiyatındaki geri çekilmeyi satın alma fırsatı olarak değerlendirdi ve yaklaşık 130 milyon ADA biriktirdi. Bu süreçte ADA fiyatı 0,9 dolardan 1,3 dolara yükseldi.

Popüler analist Ali, ADA balinalarının harekete geçtiğini ve yaklaşık 100 milyon ADA daha satın aldığını bildirdi. Bu gelişme, ADA fiyatında yeni bir sıçrama yaşanabileceğine işaret ediyor.

#Cardano whales bought over 100 million $ADA in the last 24 hours! pic.twitter.com/IrZjA54tGy

— Ali (@ali_charts) December 5, 2024