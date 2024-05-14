Bu yazımızda Cardano (ADA) ile ilgili en son gelişmelere göz atacağız.

Özet:

Kripto para borsası Gemini’nin Cardano’yu (ADA) listeleyebileceğine dair spekülasyonlar, borsa tarafından yapılan bir paylaşım sonrasında daha da arttı.

Cardano (ADA) fiyatında son dönemde yaşanan düşüşlere rağmen analistler, varlığın geçmiş yıllardaki performansından yola çıkarak 10 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Cardano (ADA) Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Kripto para topluluğu şu sıralar, Cardano’nun (ADA), ABD merkezli kripto para borsası Gemini’de listelenebileceğine dair spekülasyonlarda bulunuyor. Bu söylentiler, Gemini tarafından kısa bir süre önce yapılan bir Twitter paylaşımıyla daha da arttı. Gemini’nin paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

Cardano (ADA), fikir birliği ve yönetişim sürecini demokratikleştiren açık kaynaklı bir protokoldür. Diğer PoS blockchain’lerine kıyasla ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir ve sürdürülebilir bir çözüm olması için yaratılmıştır.

Bu paylaşım kripto para topluluğunda hararetli tartışmaları tetikledi. Dave adlı bir kullanıcı, Gemini’nin paylaşımlarının normalde 10.000 görüntülenme aldığını ancak Cardano (ADA) ile ilgili paylaşımının ise 330.000 kez görüntülendiğini söyledi. Dolayısıyla birçok Twitter kullanıcı, Gemini borsasını ADA’yı listelemeye davet etti.

Bir kripto para biriminin Gemini borsasında listelenmesi, söz konusu varlığa daha fazla erişilebilirlik, güvenilirlik ve likidite sağlar. 2014 yılında kurulan Gemini borsası, günlük yaklaşık 50 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Gemini borsası geride bıraktığımız yıl Ripple’ın, SEC karşısında ilk kısmi zaferini elde etmesinin ardından tekrar XRP’yi platformunda listeledi. Bu yılın başlarında Gemini XRP türev ürününü tanıttı.

Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri

Son bir aylık süreçte Cardano (ADA) yaklaşık %13 oranında değer kaybetti ve 0,44 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bununla birlikte JAVON MARKS adlı bir Twitter analisti, ADA’nın 2021 yılındaki performansını taklit etmesi halinde %1.500’lük bir artış yaşayarak 7,81 dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Popüler analist Ali Martinez ise daha cesur davranarak Cardano’nun (ADA) parabolik bir yükseliş trendine başlayarak 10 dolara yükseleceğini öngörmüştü. Ali Martinez, bu tahmininden birkaç ay sonra 1,70 dolarlık nispeten daha ulaşılabilir bir fiyat tahmini daha yaptı.