Son 24 saatte %11’e varan yükseliş yaşayan Cardano (ADA) kritik bir destek seviyesiyle karşı karşıya ve boğaların devreye girip girmeyeceği merak ediliyor.

Salı gününe 60 günlük iki trend çizgisi arasındaki 0,50 dolarlık yakınsama bölgesine yükselen Cardano’da (ADA) teknik göstergeler ilginç sinyaller veriyor.

Peki Ethereum rakibi Cardano’nun (ADA) grafiğinde düşen kama ve artan işlem hacmi gibi sinyaller ne anlama geliyor?

Ocak ayındaki düşüş trendiyle birlikte yönünü aşağıya çeviren Cardano (ADA) 0,50 doların üzerinde kalmayı başardı. Bu süreçte zararda olan Cardano (ADA) yatırımcıların sayısında da önemli bir toparlanma yaşandı.

Cardano’da (ADA) Teknik Analiz Göstergeleri

Aralık ayının ilk haftasında başlayan yükseliş trendiyle birlikte 0,38 dolar seviyesinden 0,67 dolara kadar yükselen Cardano (ADA) sonrasında fiyat düzeltmesine gitti. 0,44 dolar bandına kadar gerileyen Cardano (ADA), 7 Ocak ve 25 Ocak tarihlerinde önemli düşüşler yaşadı.

Cardano (ADA) fiyatı Aralık ayının son haftasında 0,62 dolar direncini, Ocak ayının ilk haftasında 0,58 dolar direncini ve Ocak ayının son haftasında 0,53 dolar direncini test etti. Sonuç olarak 0,50 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başaran Cardano’nun (ADA) teknik analiz grafiğinde düşen kama formasyonu oluştu. Bu formasyon şu anda düşen direnç çizgisiyle birleşmek üzere.

Bu, fiyatların tekrar yükseleceğine ve yükseliş kanalına dönüş yapacağına işaret eden sinyallerden bir tanesi. Ancak direnç çizgisi düşüşünü sürdürebilir, desteği kırabilir ve düşüş trendine devam edebilir.

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ADA’nın İşlem Hacmi %54 Arttı

CoinGlass verilerine göre Cardano’nun (ADA) işlem hacmi son 24 saatlik zaman diliminde %54 oranında artış yaşadı. Bu da piyasanın yükseliş ve düşüş senaryoları karşısında harekete geçtiği anlamına geliyor.

Ayrıca Cardano’da (ADA) spot ve türev işlem hacimlerinin toplamı Çarşamba günü 1 milyar doların üzerine yükseldi. Bu süreçte Cardano’nun (ADA) piyasa değeri %6 oranında artış yaşadı.

Cardano (ADA) Yatırımcıları Kârda

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre Cardano’da (ADA) MVRV metriği -%17’den -%3 seviyesine yükseldi. MVRV, satın alınan her coin/token’ın mevcut fiyatı ile satın alındığı fiyat arasındaki oranı gösteriyor.

Sonuç olarak -%3’lük oran, neredeyse tüm Cardano (ADA) sahiplerinin kârda olduğu anlamına geliyor.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello kısa bir süre önce yaptığı Cardano fiyat tahmininde ADA’nın 11 dolara yükseleceğini iddia etmişti. ADA’nın 11 dolara ulaşabilmesi için mevcut durumda piyasa değerinin 400 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Bu da 2.411 dolardan işlem gören Ethereum’un (ETH) 293 milyar dolarlık piyasa değerinden 107 milyar dolar daha fazla.