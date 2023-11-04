Cardano (ADA) fiyatıyla birlikte Cardano ağında balina aktiviteleri ve çeşitli metrikler de yükselişte.

Özet:

Cardano (ADA) fiyatı bir anda son 24 saatte %5, son iki hafta içerisinde ise %30 oranında değer kazanarak 0,32 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte balina aktivitelerinde de ciddi artış yaşandı.

ADA balinalarının aktivitesi son iki haftalık süreçte %32 oranında arttı. Bu da büyük yatırımcıların Cardano’ya (ADA) ilgi gösterdiğinin işareti.

Son gelişmer ışığında önde gelen uzmanlar ve analistler de Cardano (ADA) fiyat tahminlerinde bulunmaya başladı. Bir analist, dört nala giden enflasyon nedeniyle ADA fiyatının 30 dolara yükselebileceğini öngördü. Bir diğer analist ise ADA’nın mevcut fiyat seviyelerinden %43’lük artış yaşayabileceğine dair nispeten daha gerçekçi bir öngörüde bulundu.

Cardano’da (ADA) Balinalar Harekete Geçti

Son 24 saatte %3 oranında değer kazanan Cardano (ADA) performansıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte Cardano (ADA) fiyatı son bir haftalık süreçte %30’un üzerinde arttı. ADA fiyatındaki yükseliş, Cardano ağındaki balina aktivitelerinin arttığı döneme denk geldi. Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre son bir haftalık süreçte Cardano ağındaki adres aktivitesi %36 oranında arttı. Santiment, bu metriğin son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Cardano (ADA) %1.000’lik Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Son dönemde Cardano (ADA) ve kripto para piyasasının genelinde kayda değer fiyat artışları yaşandı. Bu durum önde gelen uzmanların ve analistlerin fiyat tahminlerine ağırlık vermesiyle sonuçlandı. Twitter’daki kripto para analistlerinden Lucid, ADA fiyatının gelecekte 30 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Lucid bu öngörüsünü, giderek artan enflasyon oranlarına dayandırıyor. Lucid’e göre bu durum kripto para piyasası için bir katalizör görevi görecek ve kripto para piyasasının toplam değerini 10 trilyon dolara yükseltecek. Lucid, Cardano’nun (ADA) bu ralliye öncülük edebilecek kripto paralara arasında yer alabileceğini tahmin ediyor.

John Morgan gibi diğer kripto para analistleri ise ADA için daha gerçekçi fiyat tahminlerinde bulundu. John Morgan, işlem hacmindeki artış nedeniyle Cardano (ADA) fiyatında %43’lük yeni bir artış yaşanabileceğini öngördü.