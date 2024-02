Son 24 saatte %11 oranında değer kazanan Cardano (ADA) günün en iyi performans gösteren kripto paraları arasında yer alıyor.

Kripto para piyasası son haftalarda yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından yeniden yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Bitcoin’in haftalar sonra 45.000 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte kripto para piyasası yükselişe geçti. Bu süreçte %11 oranında değer kazanan Cardano (ADA) günün en iyi performans sergileyen kripto para birimi oldu.

Bu yükseliş, Cardano (ADA) yatırımcılarının %23’ünden fazlasının varlıklarını tutmaya devam ettiğine ortaya koyan bir raporla aynı dönemde geldi.

Önde gelen kripto para projelerinden biri olan Cardano (ADA) en güçlü topluluklardan birine sahip. Öyle ki katman-1 blockchain ağı Cardano’nun ortaya koyduğu güçlü bir ürünü olmadığı dönemlerde dahi sadık yatırımcıları bulunuyordu.

IntoTheBlock tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapor, Cardano yatırımcılarının %23’ünden fazlasının ADA yatırımlarını 5 yıldan uzun süredir tuttuğunu gösteriyor. Bu da ADA yatırımcıların oldukça önemli bir bölümünün piyasa koşullarına rağmen varlıklarına sadık kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Cardano (ADA) yatırımcılarının %12’si varlıklarını 3-5 yıl süresince arasında tutarken %16,74’ü ise son 18 ile 24 aylık dönemde hiç ADA satmadı. IntoTheBlock verileri son 6 ile 12 ay arasında Cardano ekosistemine girenlerin oranının ise %19,77 olduğunu gösteriyor.

ADA fiyatının son 5 yıllık fiyat performasında bazı ilginç detaylar yer alıyor. 2019 yılında ADA fiyatı 0,05 doların altında işlem görürken yalnızca 2 yıl içerisinde %6.000’lik yükseliş yaşayarak 3 doların üzerine yükseldi.

23% of Cardano holders have held their $ADA for more than 5 years💎 pic.twitter.com/cOn7uFo16P

— IntoTheBlock (@intotheblock) February 8, 2024