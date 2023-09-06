ADA düşüş trendini kırarak yeniden yükselişe geçmeyi başarabilecek mi? Bu üç gösterge Cardano’da (ADA) önümüzdeki dönemde yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Cardano (ADA) Temel Destek Seviyesi: 0,25 dolar

Cardano (ADA) Temel Direnç Seviyesi: 0,28 dolar

1. Cardano (ADA) Fiyatı Kilit Destek Seviyesinde

Popüler kripto para projesi Cardano (ADA) yaklaşık bir aydır 0,25 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Eğer yatırımcılar Cardano’ya (ADA) bu fiyat seviyelerinde ilgi göstermeye devam ederse bu durum Cardano (ADA) fiyatının 0,28 dolar seviyesine yükselmesiyle sonuçlanabilir.

2. Cardano (ADA) Keskin Bir Hareketlilik Kapıda mı?

Teknik göstergeler Cardano’da (ADA) keskin bir hareketliliğin yaklaştığına işaret ediyor. Boğalar, ADA fiyatını 0,25 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde tutmayı başarabilirse popüler kripto para biriminde önümüzdeki dönemde bir yükseliş rallisi yaşanabilir. Elbette bu senaryo Bitcoin’in 25.000 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarıp başaramayacağıyla da yakından ilişkili.

3. Günlük Hareketli Ortalama (MACD) Yükselişe İşaret Ediyor

Sürpriz bir şekilde, Cardano’DA günlük MACD Ağustos ayı sonlarında yükselişe geçti ve o zamandan beri yükseliş trendini korumayı başardı. Bu da boğaların yani alıcıların şu anda Cardano (ADA) fiyatında kontrolü ellerinde tuttuklarını gösteriyor.

Cardano (ADA) için Kısa Vadeli Fiyat Tahminleri

Elbette geleceği tahmin etmek imkansız. Ancak teknik veriler, ADA fiyatının 0,25 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı süreçte yönünü yukarıya çevireceğini gösteriyor.