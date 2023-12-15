Cardano’daki (ADA) yükseliş trendi son dönemde iyice güç kazandı. Cardano (ADA) fiyatı son 30 günlük zaman diliminde %80’in üzerinde değer kazandı.

Özet:

Cardano (ADA) son 14 günde %75, 30 günlük zaman diliminde ise %80’in üzerinde değer artışı yaşadı. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendini arkasına alan Cardano (ADA) 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle 0,64 dolar bandında işlem görüyor.

Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de kayda değer bir artış yaşayarak 1,7 trilyon dolara ulaştı, Bitcoin (BTC) ise 19 aylık aranın ardından ilk kez 44.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin (BTC) son olarak 2022 yılının Mayıs ayında bu seviyelerde işlem görüyordu.

Zincir üstü veriler, Cardano ağındaki TVL’de ve işlem hacminde kayda değer artışlar yaşandığını gösteriyor. Cardano (ADA) yatırımcılarının %56’lık önemli bir kısmı şu anda kârda ve bu oran 1 ay önce %35 seviyesindeydi.

Cardano (ADA) son dönemde en iyi performans gösteren kripto paralardan bir tanesi. Aralık ayıyla birlikte yükseliş trendine başlayan Cardano (ADA) 15 günlük zaman diliminde yaklaşık %75 oranında değer kazandı. CoinGecko verilerine göre Cardano (ADA) son bir haftalık zaman diliminde ise yaklaşık %29,3 oranında değer kazandı.

Cardano (ADA) Neden Yükseliyor?

Cardano’daki (ADA) yükseliş trendinin birçok farklı neden olabilir. Bunlardan ilki, kripto para piyasasındaki yükseliş trendi. Aralık ayıyla birlikte kripto para piyasası yükselişe geçti. Bu süreçte birçok önde gelen kripto para birimi kayda değer yükselişler yaşadı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2022 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez 44.000 doların üzerine yükseldi. Yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de 1,7 trilyon dolara ulaştı.

Cardano’daki (ADA) Zincir Üstü Veriler

Cardano’da (ADA) son dönemde fiyat artışını tetikleyen bir diğer faktör, ağın toplam kilitli değerinde (TVL) yaşanan artış olabilir. DefiLlama verilerine göre, Cardano’daki TVL 14 Aralık’ta 430 milyon doları aştı. Bu miktar 2023’ün başında yalnızca 50 milyon dolar seviyesindeydi.

IntoTheBlock verilerine göre Cardano yatırımcılarının %58’lik önemli bir bölümü kârda. Bundan bir ay önce kârda olan Cardano (ADA) yatırımcılarının oranı %35 seviyesindeydi.