Cardano (ADA), son iki haftalık süreçte %120 oranında değer kazanarak 0,80 dolar seviyesini aştı. Bu süreçte ADA’nın toplam piyasa değeri de 30 milyar dolara ulaştı.

Cardano ve Ripple arasında olası bir iş birliği söylentileri ADA yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cardano (ADA) Neden Yükseliyor?

Kripto piyasasında Solana (SOL), Binance Coin (BNB) ve Ripple (XRP) gibi başlıca altcoin’ler son 24 saatte düşüşe geçti. Ancak bu süreçte güçlü kalan ADA yükseliş trendini korumayı başardı. ADA %120’lik yükselişle 0,80 doların üzerine yükselerek son olarak 2022 yılının Mayıs ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Son haftalarda kaydedilen yükselişler sonucunda yatırımcıların ADA’ya yönelik ilgisi de arttı.

ADA Fiyat Tahminleri

Analistler ve uzmanlar, Cardano’nun mevcut boğa piyasasında yükseliş trendini devam ettireceğine inanıyor. Sosyal medya platformu X’te CryptosRus olarak tanınan analist, ADA’nın önceki döngüye benzer bir performans sergilemesi durumunda 2025 yılının Temmuz-Eylül ayları arasında 6 dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

This chart suggest that if $ADA follows a similar pattern to last cycle, we could see $6 ADA by July-September 2025 This could be a conservative prediction considering Cardano may be working closely with @DOGE soon 👀 Chart: ali_charts pic.twitter.com/gX0R6Byx26 — CryptosRus (@CryptosR_Us) November 19, 2024

Crypto King adlı bir başka analist ise ADA’nın yıl içinde 0,30 dolar seviyesindeyken birçok kişi tarafından “dolandırıcılık” olarak nitelendirildiğini hatırlatarak, o zamandan bu yana fiyatın 2,5 kat arttığını ve yükseliş trendinin devam edebileceğini belirtti.

$ADA Most people called #cardano a scam, while I called it at 0.3$ earlier this year. 2.5x already and counting on spot calls. Bullish. pic.twitter.com/66XqxJlwhQ — Crypto King👑💎.eth.sol (@cryptosanthoshK) November 20, 2024

FLASH ve Lucid gibi analistler de ADA’nın 1 doların üzerine çıkma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Lucid, Cardano’nun yüksek Minimum Saldırı Vektörü (MAV) seviyesini ve planlanan token kilit açılımlarının olmamasını fiyatı destekleyen önemli faktörler olarak gösterdi.

Ripple ile Ortaklık Söylentileri

Cardano ve Ripple arasında potansiyel bir iş birliği, ADA’nın gelecekteki fiyat hareketleri için önemli bir katalizör olarak görülüyor. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’un, halihazırda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve CTO’su David Schwartz ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

Hoskinson, Donald Trump yönetimi altında kripto para sektörü için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunacağını açıklamıştı. Garlinghouse’un da Trump veya kabinesinden bir yetkiliyle dijital varlıklarla ilgili olası reformları görüşmek üzere bir araya geldiği iddia ediliyor. Bu bağlamda, iki şirketin liderlerinin ortak bir proje üzerinde çalışabileceği spekülasyonları yapılıyor.

Ancak şu ana kadar Cardano ve Ripple arasında resmi bir ortaklık duyurusu yapılmadı. İki projenin olası iş birliği, ADA’nın fiyatında önemli bir etki yaratabilir. Bu bağlamda yatırımcılar ve piyasa analistleri önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.