Cardano (ADA), son iki haftalık süreçte %120 oranında değer kazanarak 0,80 dolar seviyesini aştı. Bu süreçte ADA’nın toplam piyasa değeri de 30 milyar dolara ulaştı.

Cardano ve Ripple arasında olası bir iş birliği söylentileri ADA yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kripto piyasasında Solana (SOL), Binance Coin (BNB) ve Ripple (XRP) gibi başlıca altcoin’ler son 24 saatte düşüşe geçti. Ancak bu süreçte güçlü kalan ADA yükseliş trendini korumayı başardı. ADA %120’lik yükselişle 0,80 doların üzerine yükselerek son olarak 2022 yılının Mayıs ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Son haftalarda kaydedilen yükselişler sonucunda yatırımcıların ADA’ya yönelik ilgisi de arttı.

Analistler ve uzmanlar, Cardano’nun mevcut boğa piyasasında yükseliş trendini devam ettireceğine inanıyor. Sosyal medya platformu X’te CryptosRus olarak tanınan analist, ADA’nın önceki döngüye benzer bir performans sergilemesi durumunda 2025 yılının Temmuz-Eylül ayları arasında 6 dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

This chart suggest that if $ADA follows a similar pattern to last cycle, we could see $6 ADA by July-September 2025

This could be a conservative prediction considering Cardano may be working closely with @DOGE soon 👀

Chart: ali_charts pic.twitter.com/gX0R6Byx26

— CryptosRus (@CryptosR_Us) November 19, 2024