Kripto piyasasında son 24 saatte en büyük ilk 20 proje arasında en iyi performans gösteren kripto para Cardano (ADA) oldu.

CoinGecko verilerine göre günlük bazda %16,7 oranında değer kazanan ADA, 0,44 doların üzerine yükselerek güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bu süreçte ADA’nın piyasa değeri de 15 milyar doları aştı yeniden en büyük 10 kripto para arasına geri dönerek Tron’u (TRX) geride bıraktı.

Cardano (ADA) Neden Yükseliyor?

ADA’nın bu yükselişinde, Trump’ın ABD başkanlık zaferi sonrası piyasanın yükseliş trendine girmesi etkili olabilir.

Zira bu süreçte Bitcoin (BTC) yeni bir rekor seviyeye çıkarak 76.800 doların üzerine tırmandı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %0,25 düşürmesi de bu ADA’daki yükselişe katkı sağlamış olabilir. Faiz indirimi, borçlanma maliyetini düşürerek yatırımcıları daha riskli varlıklara yönlendirdiği için kripto paralara olan ilgiyi artırabilir.

ADA’nın iki haneli fiyat artışı, çeşitli zincir üzeri göstergelerdeki boğa sinyalleri ile de uyumlu. “In the Money” metriğine göre ADA yatırımcılarının kârda olanlarının oranı %13 artarak %36’ya çıktı. Buna karşın, token sahiplerinin %58’i halen zararda. Ağustos ayında kârdaki ADA yatırımcılarının oranı neredeyse sıfıra düşmüş ve ADA’nın değeri 0,30 doların altına gerilemişti.

Zincir üstü veriler, Cardano ağındaki 100.000 dolardan büyük işlemlerin hacminin son 24. saatte %13 oranında artarak 8,5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

FOMO Etkisi Başlayabilir mi?

Piyasa analiz platformu Santiment, ADA’nın bu yükselişini değerlendirerek “bireysel yatırımcılar arasında bir FOMO etkisi” yaratabileceğine dikkat çekti. Platform, ADA topluluğunun uzun süredir sabırla bu anı beklediğini belirtti.

FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu), diğer yatırımcıların kazanç elde ettiği bir fırsatı kaçırmaktan korkan bireylerin hızla alıma geçmesini ifade ediyor. Bu durum, ADA gibi varlıkların değerinde ani yükselişler yaratabilir. Yükseliş devam ettikçe, daha fazla yatırımcı, potansiyel kazançları kaçırmamak için alım yapmaya yönelir.

Ancak, FOMO etkisi fiyatları hızla artırabileceği gibi yüksek fiyat dalgalanmalarını da beraberinde getiriyor. Düşük fiyatlardan alım yapan bazı yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ADA’da küçük çaplı fiyat dalgalanmalarına neden olabilir ve bu da paniğe kapılan bazı yatırımcıların satışa yönelmesiyle fiyatlarda hızlı düşüşler yaratabilir.