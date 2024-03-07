Cardano (ADA) fiyatı, 2024 boğa piyasasında rekor kırabilecek mi?

Cardano, Bitcoin’in liderlik ettiği güncel piyasasında diğer kripto paralar ile birlikte değer kazanıyor. Son yedi günde yüzde 9 değer kazanan altcoin’in 30 günlük değer artışı ise yüzde 50’yi geçiyor. ADA, haber yayın saati itibarıyla 0,74 dolardan işlem görüyor.

ADA, Kasım 2021’de fiyat rekoru kırarak CoinMarketCap verilerine göre 3,10 doları görmüştü. Altcoin’in bu seviyeye tekrar ulaşmak için biraz daha beklemesi gerekebilir.

Cardano Bu Boğada Rekor Kırar Mı?

Popüler yatırım platformu Changelly’ye göre Cardano fiyatı, mevcut boğa piyasasında önceki rekor seviyeye ulaşamayacak.

Changelly, Cardano’nun 2024 yılında en yüksek 0,79 dolar, yani güncel kurdan yalnızca yüzde 6,75 yukarısını göreceğini tahmin ediyor. Hatta ADA, Kasım 2024 gibi başlayan düzeltmeyle 0,445 dolara kadar gerileyebilir.

Yatırım platformuna göre ADA, asıl ralliye 2025 yılında başlayacak. Önümüzdeki yıl yeniden 1 doları geçmesi öngörülen ADA, Nisan 2025’e kadar 1,04 dolara yükselebilir.

Changelly, Cardano’nun fiyat rekoru kıracağı tarih olarak ise 2027’ye işaret ediyor. Platforma göre Cardano, Temmuz 2027’de 3,10 doları geçecek. 2025 boyunca ralliyi sürdürmesi beklenen ADA’nın yılı da 3,57 dolar civarında kapatacağı öngörülüyor.

ADA için 10 Dolar Beklentisi

Cardano’nun geleceği konusunda daha pozitif beklentileri olanlar da var.

Bunlardan biri olan analist Ali Martinez, Cardano’nun önceki boğa piyasasındaki döngüyü tekrarlaması halinde 10 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.

ADA, Kasım 2020’de 0,10 dolar bandında işlem görüyordu. Altcoin, Ağustos 2021’e kadar yüzde 3.200’den fazla değer kazanarak 3,1 dolara yükseldi.

Benzer bir ralli bu döngüde de yaşanırsa, ADA fiyatı 10 doları görebilir.