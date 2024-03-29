İngiliz piyasa analistlerinden oluşan bir grup, Cardano (ADA) fiyatının önümüzdeki altı yıl içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre Cardano (ADA) 23,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük dokuzuncu kripto para konumunda. En büyük topluluklardan birine sahip olan Cardano (ADA), yılın şimdiye kadarki bölümünde yatırımcıların beklentilerini karşılamakta başarısız oldu.

Sonuç olarak Dogecoin (DOGE), Cardano’nun (ADA) piyasa değerini geçerek en büyük sekizinci kripto para oldu.

Şu sıralar yatırımcılar, Cardano’nun (ADA) tekrar eski ihtişamlı günlerine dönüp dönemeyeceği konusunda spekülasyonlar yapıyor. Her ne kadar geleceği öngörmek imkansız olsa da deneyimli analistler tarafındn yapılan analizler, bize gelecek hakkında bazı fikirler veriyor.

“Cardano (ADA) 2030’a Kadar 3,5 Dolara Yükselecek”

Finder’ın analistlerine göre Cardano’nun (ADA) gelecekte yükselişe geçebilir ancak bazılarının beklediği boyutta değil. Bazı analistler, ADA’nın önümüzdeki yıllarda çift haneli fiyat seviyelerine yükseleceğini öngörürken Finder’ın analistleri ise ADA’da daha yavaş ancak sürdürülebilir bir büyüme yaşanacağını öngörüyor.

Finder analistleri, Cardano (ADA) fiyatının blok ödülü yarılanması ve yarılanma kaynaklı yaşanabilecek boğa sezonu nedeniyle 2025 yılı sonuna kadar 1,57 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Cardano (ADA) fiyatının söz konusu fiyat seviyelerine ulaşabilmesi için yaklaşık iki katlık bir artış yaşaması gerekiyor. ADA 29 Mart 2024 itibariyle 0,64 dolar bandında işlem görüyor. 1,57 dolarlık fiyat öngörüsü aynı zamanda ADA’nın 50 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşması demek. Ancak yine de bu, Cardano’nun (ADA) piyasa değerinin 2021 yılının Eylül ayında ulaştığı 94 milyar dolarlık zirveye kıyasla çok daha düşük.

Finder analistleri, Cardano’nun (ADA) mevcut piyasa döngüsünde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesini beklemiyor. Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılının Eylül ayında 3,10 dolarla kaydetmişti.

Finder analistleri bu olumsuz öngörülerini, projenin yıllar önce sahip olduğu liderlik konumunu kaybetmesine dayandırıyor. Bazı analistler ise Cardano’nun Ethereum Sanal Makinesi’yle (EVM) aynı özelliklere sahip olmadığını ve bu neden ağın benimsenmesi için gerekli özelliklere sahip olmadığını savunuyor.

Finder analistleri Cardano (ADA) fiyatının 2030 yılında 3 doları aşabileceğine inanıyor. Finder analistleri daha önce yaptıkları bir fiyat tahmininde ADA fiyatının 2023 yılı sonunda 0,32 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin etmişti. Ancak Cardano (ADA) 2023 yılını 0,59 dolar seviyesinde kapattı.