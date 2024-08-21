ADA fiyatını neyin yükseltmiş olabileceğine göz atın.

Özet:

ADA, Chang hard fork duyurusu sonrası bir günde yüzde 4 yükselerek 0,35 dolara çıktı.

Son yükseliş trendine rağmen ADA yatırımcılarının büyük kısmı zararda. Mevcut durumda yatırımcıların yalnızca yüzde 22’si kârda.

ADA Yeşile Döndü

Kripto para piyasaları birkaç saattir aşağı yöneldi ve 20 Ağustos’ta edinilen bütün kazanımların izini sildi. Bitcoin (BTC) 60 bin doların altına düşerken, Ethereum (ETH) da 2.600 doların altına geriledi.

Ancak büyük kripto paraların hepsi kırmızıya boyanmış değil. Cardano (ADA) da bunlardan biri. Güne 0,336 dolar civarında başlayan ADA, 0,35 dolara kadar yükseldi.

ADA yükselmeden kısa süre önce proje ekibi önemli bir açıklama yapmıştı. Input Output’tan Tim Harrison, Chang hard fork’un 27 Ağustos’ta mainnet’e geleceğini duyurdu. Hard fork ile ilgili son karar ise 23 Ağustos’ta verilecek.

Cardano Kurucusu Charles Hoskinson, hard fork’u “Roket kalkışa hazır, yönetişim geliyor,” diye duyurdu.

Hard fork ertelenirse, bir sonraki uygun aralık 3 Eylül gibi gözüküyor.

Ancak şu anda 27 Ağustos uygun gibi duruyor. Hard fork teknik çalışma grupları da bunun için çalışıyor.

Chang hard fork, tam merkeziyetsizlik ve topluluk yönetimi konusunda önemli bir adımı temsil ediyor. Hard fork, sürdürülebilir ve dağıtık bir yönetişim çerçevesi oluşturmaya odaklanan Voltaire döneminin bir parçası olarak gerçekleştirecek.

IntoTheBlock verilerine göre ay başında kârlı durumda hiçbir ADA yatırımcısı bulunmuyordu. Şimdi ise kâra geçenlerin oranı yüzde 22’ye yükseldi.