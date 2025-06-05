Cardano’nun yerel token’ı ADA, geçtiğimiz hafta yüzde 9 civarında değer kaybederek 0,69 dolara kadar geriledi. Ancak analistlerin ve sektör yorumcularının değerlendirmeleri, düşüşün geçici olabileceğine işaret ediyor.

X platformundaki kripto analisti Sssebi, ADA’nın yeni bir yükseliş için hazırlandığını belirtti. “Alım baskısı artıyor, boğalar güçlü” yorumunu yapan analist, 0,65 dolara kadar yaşanan gerilemenin dip seviye olabileceğini savundu. Kısa vadede ise 0,70 ve ardından 0,75 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesi bekleniyor.

2,2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan analist Lucky ise ADA’yı “ilk 10’da yer alan değerli bir varlık” olarak nitelendirdi. Daha önce Cardano’nun güçlü temelleri, artan kullanıcı ilgisi ve gelişen ekosistemine dikkat çeken Lucky, fiyatın 2 doların üzerine çıkabileceğini öngörmüştü.

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X’teki bir başka analist Henry, ADA’yı “sakin, derin ve yanlış anlaşılan” bir varlık olarak tanımladı. ADA’nın kalıcı bir dijital varlık olduğunu savunan Henry, fiyatın 2025 içinde 3 dolara ulaşabileceğini ileri sürdü.

Kripto analisti Ali Martinez ise mayıs ortasında yaptığı değerlendirmede, ADA’nın 0,81 dolar direncini kırması halinde 1 dolara kadar yükselebileceğini söylemişti. ADA, kısa süreliğine bu seviyeyi aşsa da ardından tekrar değer kaybetti. Son olarak mart ayı başında 1 doların üzerinde işlem görmüştü.

Borsalardan Çıkış Arttı, Satış Baskısı Azaldı

ADA’nın gelecekteki fiyat hareketlerine dair bir diğer kritik gösterge ise borsalardaki net akış verileri oldu. CoinGlass tarafından paylaşılan verilere göre, son haftalarda merkezi borsalardan çıkan ADA miktarı, girişleri belirgin şekilde aştı.

Bu durum, yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara taşıyarak satış baskısını azalttığını ve uzun vadeli tutma eğiliminin arttığını gösteriyor.