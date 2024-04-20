Bu yazımızda Cardano’nun ADA’sının 1 dolara yükselmenin eşiğinde olduğuna işaret eden göstergelere yakından bakacağız.

Özet:

Cardano (ADA) kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert çöküşlerden olumsuz etkilendi. CoinGecko verilerine göre ADA şu anda 0,50 dolar bandında işlem görüyor.

Bununla birlikte analistler, ADA’nın kısa süre içerisinde toparalanacağını ve 1 doları geçeceğine inanıyor.

Analistler ADA’nın uzun vadede ise 1,70 dolar ve 10 dolar seviyelerini de geride bırakacağına düşünüyor.

ADA Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasındaki sert fiyat düzeltmeleri sonucunda ADA da çok sert değer kayıpları yaşadı. Haftalık bazda %22, aylık bazda ise %25 oranında değer kaybeden ADA, 0,44 doların altına geriledi.

Ancak son 24 saatte tekrar toparlanarak %6,6 oranında değer kazanan ADA yeniden geri dönüş sinyalleri vermeye başladı.

CoinGecko verilerine göre ADA şu anda 0,5016 dolar seviyesinde işlem görüyor. Twitter analisti Trend River, ADA’nın geçmişteki fiyat modellerini takip etmesi halinde önümüzdeki aylarda kritik yükselişler yaşayabileceğine inanıyor.

Eğer tarih tekerrür ederse, ADA’nın boğa koşusuna başlamadan önceki nihai destek seviyesini test etmesinin eşiğinde olabiliriz. 2020 yılının Ekim ayını hatırlıyor musunuz? Fiyat 3 dolara yükselmeden önce 0,10 dolara kadar gerilemişti.

Trend River ADA’da korku durumunun zirve yaptığını ve sonuç olarak ADA fiyatının temel destek seviyelerini test ettiğini söyledi. Analist, ADA’nın 1 dolar seviyesine doğru yola çıkmadan önce dip fiyat seviyesine gerilediğini iddia etti.

Diğer Analistlerin Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri

Popüler analist Ali Martinez bu ayın başlarında yaptığı paylaşımda ADA’nın şu anda tam da olması gereken yerde olduğunu söylemişti. Ali Martinez, ADA’nın 0,55 dolar ile 0,80 dolar aralığında tutunmayı başarması halinde 1,70 dolara yükselmek için harekete geçebileceğini öngörüyor.

Ali Martinez geçmişte yaptığı bir diğer Cardano (ADA) tahmininde ise varlığın parabolik bir yükseliş trendine başlayarak 10 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin etmişti.