Cardano (ADA) fiyatının yükseliş trendine başlayabilmesi için ilk olarak 0,40 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Cardano (ADA) fiyatı şu anda hem fiyat düzeltmesi hem de yeni bir yükseliş trendinin başlatabilecek çok önemli bir fiyat bölgesinde. Cardano (ADA) şu sıralar 0,37 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik analiz verilerine göre, bu destek seviyesi Cardano’da (ADA) kısa vadeli fiyat hareketlilikleri konusunda belirleyici olabilir. TD sıralı göstergesi de bu destek seviyesi konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Cardano (ADA) Fiyatındaki Direnç Seviyeleri

Ünlü kripto para analistlerinden Ali Martinez, Cardano (ADA) fiyatının şu anda 0,37 ila 0,38 dolar arasında yer alan önemli bir destek seviyesinde işlem görüyor. Bu destek seviyesi 166.470 cüzdanın 4,88 milyar ADA satın aldığı bir bölgeye işaret ediyor. Bu fiyat seviyesi, ADA fiyatı için sağlam bir temel görevi görerek ADA’nın son kazanımlarının üzerine inşa etmesi için destek sağlıyor.

#Cardano sits at a key demand zone between $0.37 and $0.38. Here, 166,470 wallets acquired 4.88 billion $ADA. With minimal resistance ahead and solid support below, remaining above this zone could pave the way for $ADA to climb to new yearly highs. Still, watch out, as losing… pic.twitter.com/GDjhspFSVr — Ali (@ali_charts) November 27, 2023

Buna rağmen analist Ali Martinez yatırımcıları ADA konusunda temkinli olmaya davet ediyor. Zira ADA fiyatının 0,37 dolar seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise varlık fiyatında yeni bir fiyat düzeltmesi gerçekleşebilir. Ali Martinez’e göre ADA fiyatı bu tür bir düzeltmeyle birlikte 0,34 dolara gerileyebilir.

Ali Martinez konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Önümüzdeki küçük direnç ve arkamızdaki sağlam destek bölgesi, bu bölgenin üzerinde kalmak ADA’nın yeni yılda yeni zirvelere tırmanmasının yolunu açabilir. Yine de, bu destek seviyesini kaybetmek 0,34 dolara kadar kısa bir düzeltmeyi tetikleyebileceğinden dikkatli olmakta fayda var.

Ali Martinez TD sıralı göstergesinin haftalık grafikte ADA için satış sinyaline işaret ettiğini belirtti. Ali Martinez’e göre 0,37 dolarlık destek seviyesinin kaybedilmesi ADA fiyatının 0,34 hatta 0,33 dolara doğru düzeltici bir harekete yol açabilir.

ADA Ne Zaman Yükselişe Geçecek?

Ali Martinez’e göre ADA fiyatının yükseliş trendine başlayabilmesi için ilk olarak 0,40 dolar seviyesinin üzerinde başarılı bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Ali Martinez sonrasında ADA’nın 0,46 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilecek yeni bir yükseliş trendine başlayabileceğine inanıyor.

Ali Martinez daha önceki paylaşımlarından birinde Cardano (ADA) fiyatındaki mevcut konsolidasyon sürecini 2018-2020 yıllarındaki konsolidasyon sürecine benzetmişti. Elbette Ali Martinez koronavirüs pandemisi kaynaklı piyasa çöküşünün yaşandığı dönemi bu süreçten ayrı tutuyor.

Ali Martinez bu benzerlikten yola çıkarak ADA fiyatının Aralık ayının ilk haftalarında 0,45 doların üzerine yükselebileceğini öngörmüştü. Söz konusu analiz, ADA’daki yükseliş trendinin devam etmesi durumunda varlığın Aralık ayı sonunda 0,75 dolara yükselebileceğine işaret ediyor.