Cardano (ADA) fiyatının yükseliş trendine başlayabilmesi için ilk olarak 0,40 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Cardano (ADA) fiyatı şu anda hem fiyat düzeltmesi hem de yeni bir yükseliş trendinin başlatabilecek çok önemli bir fiyat bölgesinde. Cardano (ADA) şu sıralar 0,37 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik analiz verilerine göre, bu destek seviyesi Cardano’da (ADA) kısa vadeli fiyat hareketlilikleri konusunda belirleyici olabilir. TD sıralı göstergesi de bu destek seviyesi konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Ünlü kripto para analistlerinden Ali Martinez, Cardano (ADA) fiyatının şu anda 0,37 ila 0,38 dolar arasında yer alan önemli bir destek seviyesinde işlem görüyor. Bu destek seviyesi 166.470 cüzdanın 4,88 milyar ADA satın aldığı bir bölgeye işaret ediyor. Bu fiyat seviyesi, ADA fiyatı için sağlam bir temel görevi görerek ADA’nın son kazanımlarının üzerine inşa etmesi için destek sağlıyor.

#Cardano sits at a key demand zone between $0.37 and $0.38. Here, 166,470 wallets acquired 4.88 billion $ADA.

With minimal resistance ahead and solid support below, remaining above this zone could pave the way for $ADA to climb to new yearly highs. Still, watch out, as losing… pic.twitter.com/GDjhspFSVr

— Ali (@ali_charts) November 27, 2023