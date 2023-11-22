Dan Gambardelloi Cardano (ADA) için 10 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Dan Gambardelloi, Cardano’nun (ADA) piyasa değerinin 400 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor.

Özet:

Cardano (ADA) fiyatı 16 Kasım’da 0,40 dolarla bu yılın Nisan ayından beri görülmeyen seviyelere yükseldi. Bu yükseliş nedeniyle birçok analist, Cardano (ADA) fiyatının yeni bir boğa koşusuna başlayabileceğine dair tahminlerde bulundu.

Dan Gambardello, ADA’nın piyasa değerinin 2025 yılında 400 milyar dolara, ADA fiyatının ise 11 dolara yükseleceğine inanıyor.

Bu süreçte Lucid ve FieryTrading gibi diğer analistler de Cardano (ADA) için 30 ile 35 dolar arasında değişen fiyat tahminlerinde bulundu.

Cardano (ADA) 2025 Yılında 11 Dolara Ulaşabilir mi?

En popüler kripto para birimlerinden biri olan Cardano (ADA) son dönemde kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bazı analistler ve uzmanlar, son dönemdeki performansı nedeniyle ADA’nın yeni bir boğa koşusuna hazırlandığını düşünüyor.

Cardano (ADA) fiyatı son dönemde yaşadığı güçlü yükselişlerle manşetleri süslemeye başladı. Analistler, Cardano’nun (ADA) yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltecek bir boğa sezonuna hazırlandığı görüşünde.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello da bu isimlerden biri. Gambardelloi ADA’nın boğa sezonuna hazırlık döneminde olduğuna ve Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasından sonra ADA fiyatının patlama yaşayacağına inanıyor. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Dan Gambardello, Cardano (ADA) fiyatının 2025 yılında 400 milyar dolara, ADA fiyatının ise 11 dolara yükseleceğini öngörüyor. Dan Gambardello bu öngörüsünü, Cardano’nun (ADA), 2021 yılındaki boğa sezonunda 0,10 dolardan 3 dolara yükseldiği dönemde kaydettiği performansla destekliyor.

Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri

Son dönemde Lucid ve FieryTrading gibi diğer analistler de Cardano (ADA) fiyatına ilişkin fiyat tahminlerinde bulundu. Lucid, enflasyon oranları nedeniyle kripto para piyasasının toplam değerinin 10 trilyon dolara, ADA fiyatının ise 30 dolara yükseleceğini öngörüyor.

FieryTrading ise Cardano (ADA) için 35 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. FieryTrading’e göre kripto para piyasasında boğa sezonunun zirvesine 2025 yılında ulaşılacak ve bu süreçte ADA fiyatı 35 doların üzerine yükselecek.

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