Gemini borsasının ADA’yı listeleyeceğine dair beklentiler artıyor. Borsanın kurucu ortağı Tyler Winklevoss’un bu konudaki ipuçları dikkat çekiyor. Gemini’nin listelemesi halinde ADA fiyatı ve işlem hacmi artabilir.

ADA Yükselişe Geçebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayı başında yaptığı açıklamada Stratejik Kripto Rezervi (SCR) üzerinde çalıştıklarını ve bu rezervin ADA’yı da içereceğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında ADA fiyatında ciddi yükselişler yaşandı. 1,1 dolara kadar yükselen ADA’daki yükseliş kısa sürdü ve yerini fiyat düzeltmesine bıraktı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2 oranında değer kazanan Cardano (ADA) 0,7373 seviyesinde işlem görüyor.

ADA’nın mevcut düşüş trendini en azından kısa vadede tersine çevirebilecek önemli gelişmelerden biri de yeni listelemeler olabilir. Bu nedenle son günlerde Gemini borsasının ADA’yı listeleyebileceği yönünde artan spekülasyonlar dikkat çekiyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Tyler Winklevoss, kısa süre önce ADA’nın platforma eklenebileceğine dair ipuçları verdi. Eğer bu gerçekleşirse, ADA’nın likiditesi ve erişilebilirliği artarak fiyatına yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gemini, henüz Cardano’yu (ADA) listelemedi. Binance, Coinbase, Kraken, Bitget, OKX ve Upbit gibi birçok dev borsa ise ADA’yı yıllar önce listelemişti.

Borsa, bu ayın başında topluluğa büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmiş ve 13 Mart Perşembe gününü işaret etmişti. X platformundaki (eski Twitter) birçok kullanıcı, bu duyurunun Cardano’nun listelenmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

“Burada Satış Yapmaya Gerek Yok”

Piyasadaki birçok analist, ADA’nın son günlerde yaşadığı fiyat düşüşünü geçici bir geri çekilme olarak yorumluyor ve boğa koşusunun henüz sona ermediğini savunuyor.

Bitcoin Buddha adlı X kullanıcısı, yaklaşık 500.000 takipçisine şu mesajı verdi:

“Cardano şu anda önemli bir destek seviyesini test ediyor ve bu, toparlanma için olumlu bir işaret.”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın stratejik kripto rezerv duyurusu nedeniyle ADA’yı yakından takip ettiğini belirten analist, şunları ekledi:

“Cardano, piyasa toparlandığında sert yükselecek. Sabır, burada satış yapmanın anlamı yok.”

Sonuç olarak, Gemini’nin olası listelemesi ve Trump’ın açıklamaları, ADA için güçlü bir yükseliş dalgası başlatabilir.