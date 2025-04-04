Popüler kripto para projesi Cardano (ADA) son dönemde büyük bir dönüşüm yaşıyor. Kripto para fenomeni Alex Becker, geçmişte hayalet blockchain olarak tanımladığı Cardano’nun (ADA) son derece hızlı bir ağ olduğunu kabul etti. Becker, ADA fiyatının 4 ile 5 dolar aralığına yükselebileceğini öngördü.

Becker bu açıklamasıyla “U dönüşü” gerçekleştirdi. Becker geçmişte yaptığı açıklamada Cardano ağının düşük toplam kilitli değer (TVL) nedeniyle yetersiz olduğunu savunmuştu. Alex Becker kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 2-3 Şubat tarihlerinde ADA yatırımı yaptığını açıkladı. O günlerde ADA yaklaşık 0,62 dolar seviyesindeydi ve eğer 5 dolarlık hedef gerçekleşirse, %550 ila %700 arasında bir kazanç söz konusu olacak.

Cardano Ağındaki Önemli Gelişmeler

Alex Becker’in Cardano’ya ilişkin düşüncelerinin değişmesinin altında ağın teknik altyapısında gerçekleştirilen önemli gelişmeler yatıyor. Öyle ki Leos yükseltmesi, Cardano’yu en hızlı blockchain’lerden biri haline getirme iddiasıyla ilerliyor. Charles Hoskinson, bu gelişmenin Cardano’yu Ethereum’un ardından en merkeziyetsiz akıllı sözleşme platformu yapacağını öne sürüyor.

Özellikle UTXO tabanlı mimari, Cardano’yu Bitcoin DeFi entegrasyonu için ideal bir konuma getiriyor. Hoskinson, Bitcoin DeFi sektörünün 2 trilyon dolarlık bir fırsat sunduğunu ve Cardano’nun bu ekosistemin merkezinde yer alacağını ifade etti.

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Ayrıca, Cardano’nun:

Akıllı kontratlar için Alonzo yükseltmesi,

Vasil hard fork’u ile ölçeklenebilirlik ve işlem hızı iyileştirmeleri,

Yan zincirler ve zincirler arası iletişim çözümleri sayesinde blockchain’ler arası geçişleri kolaylaştırma çalışmaları,

gibi adımları, ağın uzun vadede büyümesine katkı sağlıyor.

Kurumsal Yatırımcıların ADA’ya İlgisi Artıyor

Cardano’ya olan kurumsal ilgi de giderek artıyor. ABD Beyaz Saray Kripto Çalışma Grubu, Cardano’yu ABD’nin kripto rezervi değerlendirdiği ilk 5 kripto para birimi arasında gösterdi.

Öte yandan analist Dan Gambardello, Cardano’nun teknik üstünlüğünü vurgulayarak ADA’nın 10 dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

Şu an 0,6226 dolar seviyesinde işlem gören ADA, son 7 günde %8,49 değer kaybetse de, uzun vadeli projeksiyonlar yatırımcıları heyecanlandırıyor.