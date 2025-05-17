Cardano’nun yerel token’ı ADA, son haftalarda kripto para piyasasındaki genel yükselişle birlikte dikkat çekici bir ivme yakaladı. ADA, 12 Mayıs’ta 0,85 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra şu anda 0,7537 dolar civarında işlem görüyor. Bu, aylık bazda yaklaşık %30’luk bir artış anlamına geliyor.

1 Dolar Hedefi Mümkün mü?

Popüler X kullanıcısı Ali Martinez’e göre ADA, psikolojik 1 dolar seviyesine ulaşma potansiyeline sahip. Ancak bunun için öncelikle 0,81 dolar seviyesindeki önemli direncin aşılması gerekiyor.

If #Cardano $ADA breaks above the $0.81 resistance, it could set its sights on $1. pic.twitter.com/cigCc7NFwG — Ali (@ali_charts) May 15, 2025

ADA en son mart ayı başında 1 doların üzerine çıkmıştı. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cardano dahil olmak üzere önde gelen dijital varlıkları içeren stratejik bir kripto para rezervi oluşturulacağını açıklaması etkili olmuştu. Ancak daha sonra imzalanan kararname yalnızca Bitcoin’e odaklanınca ADA bu rezerv dışında kalmıştı.

Martinez’in yanı sıra, X kullanıcısı Henry de ADA’nın gelecekte daha fazla değer kazanabileceğini düşünüyor. Henry, ADA’yı “sakin, derin ve yanlış anlaşılan” bir okyanus olarak nitelendiriyor ve yıl sonuna kadar 3 dolar hedefini dile getiriyor.

On-chain Hareketler ve Teknik Göstergeler

Whale Alert isimli X hesabı, kısa süre önce Coinbase’den bilinmeyen bir cüzdana yaklaşık 70 milyon ADA (52 milyon doların üzerinde) transfer edildiğini bildirdi. Bu tür büyük çıkışlar genellikle pozitif algılanıyor, çünkü borsadan cüzdana çekilen varlıklar satış baskısını azaltıyor ve uzun vadeli saklama eğilimini gösteriyor. Ancak bu işlemin, Coinbase’in kendi iç transferlerinden biri olma ihtimali de var.

Öte yandan, ADA’nın Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 60 seviyesine çıktı. RSI, varlıkların aşırı alım veya satım bölgelerine girip girmediğini ölçen bir momentum göstergesi. Genellikle 70’in üzeri aşırı alım olarak kabul edilir ve düzeltme riskinin arttığı anlamına gelir.

Kısa vadede ADA’nın 0,81 dolar direncini aşması halinde 1 dolar psikolojik hedefine ulaşması mümkün görünüyor. Ancak teknik göstergelerdeki artış ve büyük transferlerin kaynağı yakından izlenmeli. Uzun vadede ise, özellikle yılın ikinci yarısında piyasada olumlu gelişmeler olması halinde 3 dolar seviyesine yönelik iyimser tahminler dikkat çekiyor.