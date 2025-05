Cardano’nun yerel token’ı ADA, son haftalarda kripto para piyasasındaki genel yükselişle birlikte dikkat çekici bir ivme yakaladı. ADA, 12 Mayıs’ta 0,85 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra şu anda 0,7537 dolar civarında işlem görüyor. Bu, aylık bazda yaklaşık %30’luk bir artış anlamına geliyor.

Popüler X kullanıcısı Ali Martinez’e göre ADA, psikolojik 1 dolar seviyesine ulaşma potansiyeline sahip. Ancak bunun için öncelikle 0,81 dolar seviyesindeki önemli direncin aşılması gerekiyor.

If #Cardano $ADA breaks above the $0.81 resistance, it could set its sights on $1. pic.twitter.com/cigCc7NFwG

— Ali (@ali_charts) May 15, 2025