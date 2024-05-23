ADA 0,5 dolar seviyesinde sıkışmış görünüyor. Zincir üstü veriler, 0,5 doların önemli bir likidite seviyesi olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar zincir üstü ölçümler, ADA’nın bir konsolidasyon sürecinde olduğunu gösterse de bu, 2020 yılındaki ralliye kıyasla çok daha yavaş gerçekleşiyor. 24 Nisan’da ADA fiyatı 0,5 doların altına geriledi ve günlük zaman diliminde bu seviyenin desteğe dönüştürülememesi dengesizlik yarattı.

20 Mayıs’ta 0,5 doların üzerine yükselen ADA yeniden düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,3 oranında değer kaybeden ADA 0,4836 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Balina Birikimi Henüz Yeterli Değil

Cardano’nun arz dağılımı, içerisinde 1.000 ile 100.000 arasında ADA bulunan cüzdanların 30 Kasım 2023’ten bu yana azaldığını gösteriyor. İçerisinde 10 milyon ile 100 milyon arasında ADA bulunan cüzdanlar ise Ocak 2023’te keskin bir düşüş yaşadı ancak 2024 yılında yeniden yükselişe geçti.

2020-2021 yılları arasında gerçekleşen boğa sezonuyla karşılaştırıldığında, balina birikimlerinin hızının yavaşladığı göze çarpıyor. Güncel veriler, balinaların Cardano (ADA) biriktirme konusunda pek de hevesli olmadığını gösteriyor.

Sosyal metrikler de pek iç açıcı görünmüyor. ADA’nın sosyal hacmi, son iki aydır düşüş trendinde ve Mart ayından bu yana çoğunluklu olarak negatif gerçekleşti.

Tasfiye ısı haritası da ADA için 0,5 dolar seviyesinin çok önemli bir likidite bölgesi olduğunu gösteriyor. Her ne kadar kısa süre önce bu seviye geçilse de ADA daha sonra reddedildi. Dolayısıyla ADA’nın yeniden yukarı yönlü harekete geçmeden önce 0,477 dolar seviyelerinde konsolide olması bekleniyor. Bu senaryo daha fazla short pozisyonun oluşmasıyla sonuçlanabilir ve likiditeyi arttırabilir.

Cardano’nun 0.5 dolar seviyesindeki mücadelesi devam ederken, yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa hareketlerini yakından takip etmesi gerekiyor. ADA’nın bu seviyeyi aşması, gelecekteki fiyat hareketleri için belirleyici olabilir.