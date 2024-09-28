Popüler blockchain projesi Cardano 7 yaşında. Projenin geliştiricisi Input Output Global (IOG) bu önemli dönüm noktasıyla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

IOG kutlama mesajında “Mutlu yıllar Cardano. 7 yıl. Milyonlarca işlem. Binlerce proje. Durdurulamaz bir topluluk.” ifadelerine yer verdi. Söz konusu tweet, Cardano’nun 7 yılda kaydettiği önemli başarılara değinilen bir video ile birlikte paylaşıldı.

Happy birthday, Cardano.🎉 7 years. Millions of transactions. Over a thousand projects. One unstoppable community.🌍🫶 pic.twitter.com/xsMsOvjCnu — Input Output (@InputOutputHK) September 27, 2024

Cardano’nun 7 Yılı Nasıl Geçti?

7 yıl önce 2017 yılında piyasaya sürülen Cardano, kanıta dayalı yöntemlerle geliştirilen ilk proof-of-stake blockchain platformu olarak biliniyor. Cardano blockchain’inde geride kalan 7 yılda 95,6 milyon işlem gerçekleştirdi ve bu da ağın benimsenmesinin giderek arttığına işaret ediyor.

Bu süreçte Cardano ağındaki akıllı sözleşmelerin temelini oluşturan Plutus script’leri de kayda değer bir gelişim kaydetti. Ağda 7 yılda toplamda 74.700 Plutus script’i oluşturuldu ve 1,33 milyon cüzdan staking için devredildi. Bu da Cardano’nun güçlü bir staking ekosistemine sahip olduğu anlamına geliyor.

7 yıllık süreçte 226 akademik araştırma makalesi yayınlandı ve Cardano ağında 1.373 proje başlatıldı. Ayrıca 1.800’ü aşkın yenilikçi fikir, Catalyst fonlama turlarıyla fonlandı.

Cardano’nun 7 yıllık serüveninde çeşitli ağ güncellemeler gerçekleştirildi. Bu hard fork’lar şu şekilde:

Shelley Hard Fork (29 Temmuz 2020) : Staking ve merkeziyetsizlik özellikleri tanıtılarak ağ federatif sistemden merkezsiz bir yapıya dönüştürüldü.

: Staking ve merkeziyetsizlik özellikleri tanıtılarak ağ federatif sistemden merkezsiz bir yapıya dönüştürüldü. Mary Hard Fork (1 Mart 2021) : Kullanıcılara kendi token’larını oluşturma ve işlem yapma imkânı sunuldu.

: Kullanıcılara kendi token’larını oluşturma ve işlem yapma imkânı sunuldu. Alonzo Hard Fork (12 Eylül 2021) : Plutus kullanılarak akıllı sözleşme yetenekleri tanıtıldı ve merkezsiz uygulamaların (dApps) ağda başlatılmasına olanak sağlandı.

: Plutus kullanılarak akıllı sözleşme yetenekleri tanıtıldı ve merkezsiz uygulamaların (dApps) ağda başlatılmasına olanak sağlandı. Vasil Hard Fork (22 Eylül 2022) : Cardano ağının ölçeklenebilirliği ve performansı arttırıldı.

: Cardano ağının ölçeklenebilirliği ve performansı arttırıldı. Chang Hard Fork (1 Eylül 2024): CIP-1694 ile ilk merkezsiz yönetişim özelliklerini tanıtılarak, yalnızca parametre değişiklikleri ve hard fork başlatılması mümkün kılındı. Bu, Conway döneminin ilk hard fork’u olarak öne çıktı.

IOG video klibinin sonunda “Bu inanılmaz maceranın bir parçası olan herkese teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.