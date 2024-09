Popüler blockchain projesi Cardano 7 yaşında. Projenin geliştiricisi Input Output Global (IOG) bu önemli dönüm noktasıyla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

IOG kutlama mesajında “Mutlu yıllar Cardano. 7 yıl. Milyonlarca işlem. Binlerce proje. Durdurulamaz bir topluluk.” ifadelerine yer verdi. Söz konusu tweet, Cardano’nun 7 yılda kaydettiği önemli başarılara değinilen bir video ile birlikte paylaşıldı.

Happy birthday, Cardano.🎉

7 years. Millions of transactions. Over a thousand projects. One unstoppable community.🌍🫶 pic.twitter.com/xsMsOvjCnu

— Input Output (@InputOutputHK) September 27, 2024