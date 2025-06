Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağın hazinesinde bulunan 100 milyon dolarlık ADA’nın, Cardano’nun yerel stabil kripto parası USDM’ye dönüştürülmesini önerdi.

Hoskinson, bu adımın yıllık 5 ila 10 milyon dolar arasında getiri sağlayarak ekosisteme yeni bir likidite kaynağı oluşturabileceğini savundu. Hazinedeki fonların atıl durduğuna dikkat çeken kurucu, önerdiği stratejinin merkeziyetsiz finans uygulamalarını canlandırabileceğini ve Cardano’nun işlem hacmini önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.

Yaklaşık 1,7 milyar ADA tutan Cardano hazinesinin toplam değeri 650 milyon doları aşıyor. Hoskinson’a göre bu kaynak, finansal altyapı ile desteklenip USDM’ye çevrilerek ekosistemde ticaret, piyasa yapıcılığı ve kilitli toplam değer gibi temel metriklerde artış sağlayabilir.

Hoskinson, sistemin işleyişini şu şekilde özetledi: ADA, USDM’ye çevrilerek pasif gelir elde edilir, ardından bu gelirle tekrar ADA alınarak hazine güçlendirilir. Bu yöntemle hem stabil kripto para likiditesi artar hem de DeFi faaliyetleri teşvik edilir.

USDM’nin tamamen zincir üzerinde çalıştığını ve 1:1 oranla Amerikan dolarıyla desteklendiğini hatırlatan girişimci, Ethereum ve Solana gibi ağlarda görülen likidite modellerinin Cardano’da da uygulanabileceğini ifade etti.

