Canary Capital’in spot Litecoin ETF’si, ABD’nin merkezi takas ve saklama kuruluşu DTCC’de LTCC koduyla listelendi. Bu gelişme, ABD’de SEC’in spot Litecoin ETF’lerini onaylayacağına dair beklentileri arttırdı.

Canary Capital, 2024 yılının Ekim ayında SEC’e spot Litecoin ETF başvurusunda bulundu. SEC’in Litecoin ETF başvurularına ilişkin ilk kararını Canary Capital’in başvurusu üzerinden vereceği öngörülüyor. DTCC, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin takas ve saklama süreçlerini yürütüyor ve bu tür listelenmeler, onay öncesi ön hazırlık şeklinde yorumlanıyor.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, Litecoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu öngörüyor. Litecoin’in, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından bir emtia olarak sınıflandırılması, SEC tarafından kabul edilme şansını artırıyor.

SEC ayrıca CoinShares tarafından yapılan Litecoin ETF başvurusunun da Nasdaq borsasında listelenmesi için yapılan başvuruyu değerlendiriyor. Kurum, Nasdaq’ın sunduğu kural değişiklikleri hakkında kamuoyunun görüşlerini toplama sürecine geçti.

Spot Litecoin ETF başvurularının ardından Litecoin (LTC) fiyatı yaklaşık %100 oranında değer kazandı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanan LTC 134 dolar bandında işlem görüyor.

Piyasa analisti Crypto Surf, SEC’in spot Litecoin ETF’yi onaylaması halinde fiyatın 5.000 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü. Analist, Litecoin’de altı aylık grafik verilerinden yola çıkarak simetrik üçgen kırılımının büyük bir yükselişi tetikleyebileceğini öngörüyor. Bu senaryo gerçekleşirse LTC’nin piyasa değeri yaklaşık 40 kat artarak 377 milyar dolara yükselebilir.

Başka bir analist olan Professor Moriarty, Litecoin’in günlük grafikte boğa bayrağı formasyonu oluşturduğunu ve kritik bir direnç seviyesini kırdığını söyledi. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa, bir sonraki hedef 218 dolar olabilir.

$LTC is ready to go to the moon! 📈

The #Litecoin chart formed a classic Bull Flag and just broke through resistance level, signaling a potential strong upside move.

If $LTC retests and holds that level as support, we could see strong momentum toward Target 1 and Target 2.… pic.twitter.com/IWH6XuAr3R

— Professor Moriarty (@Moriarty_web3) February 19, 2025