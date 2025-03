Canary Capital Group, kripto varlık yatırım fonlarını genişletme hedefiyle yeni bir başvuruda bulundu. Şirket, Sui Network ile bağlantılı Sui token’ının spot fiyatını takip edecek bir borsa yatırım fonu (ETF) için düzenleyici kurumlardan onay talep ettiğini duyurdu.

Eğer başvuru onaylanırsa, bu fon, Sui ile bağlantılı ilk ETF olacak. Piyasa değeri 7,4 milyar doları aşan ve en büyük 25 kripto para arasında yer alan Sui, yatırımcılar için yeni bir seçenek sunabilir.

