Canary Capital Group, kripto varlık yatırım fonlarını genişletme hedefiyle yeni bir başvuruda bulundu. Şirket, Sui Network ile bağlantılı Sui token’ının spot fiyatını takip edecek bir borsa yatırım fonu (ETF) için düzenleyici kurumlardan onay talep ettiğini duyurdu.

Eğer başvuru onaylanırsa, bu fon, Sui ile bağlantılı ilk ETF olacak. Piyasa değeri 7,4 milyar doları aşan ve en büyük 25 kripto para arasında yer alan Sui, yatırımcılar için yeni bir seçenek sunabilir.

🚨BREAKING🚨 @SuiNetwork ETF is coming soon! Canary Capital has filed an SUI ETF with the SEC in the U.S. pic.twitter.com/fTAIWpupH1 — Sui Corner (@SuiCorner) March 17, 2025

Bu başvuruyla birlikte Canary Capital, toplamda altı farklı kripto ETF başvurusuna ulaşmış oldu. Şirketin adımı, kripto şirketlerinin daha fazla yatırımcıya ulaşmak ve düzenleyici netlik kazanmak için ETF ürünlerine yöneldiğini gösteriyor.

Kripto ETF’leri Hızla Yayılıyor

Kripto ETF piyasası hızla genişliyor. 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin ardından, en az 10 farklı kripto para için ETF başvurusu yapıldı. Solana ve XRP, şu ana kadar altışar başvuru ile en çok talep gören varlıklar arasında yer alıyor.

Canary Capital’in Sui ETF başvurusunun kabul edilmesi, kripto yatırım fonlarının çeşitlenmesi adına önemli bir dönüm noktası olabilir. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için regüle edilmiş ve erişimi kolay bir yatırım aracı sunacak olan bu fon, kripto paraların geleneksel finans dünyasına entegrasyonunda yeni bir aşama anlamına gelebilir.