Canary Capital, XRP ETF’ini başlatmak için 8 Ekim’de SEC’e başvuru yaptı. Böylelikle ABD’de XRP ETF’i başlatmak isteyen şirketlerin sayısı ikiye yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce 30 Eylül’de Bitwise’ın spot XRP ETF’ini başlatmak için SEC’e başvuruda bulunduğunu bildirmiştik.

Canary Capital başvurusunda XRP ETF’inin Chicago Ticaret Borsası (CME) CF Ripple endeksini kullanarak XRP fiyatını takip edeceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Canary Capital hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu firmanın “ilk kez başvuru yapan bir şirket gibi göründüğünü” söyledi.

XRP ETF’i Onaylanabilir mi?

ETF Store Başkanı Nate Geraci’ye göre XRP ETF’lerinin zaman içerisinde onaylanacağını ve SEC’in yönetim kadrosunda bir değişiklik olması halinde bu sürecin hızlanabileceğini söyledi. Geraci, SEC’in yönetiminde herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde sürecin çok daha uzun sürebileceğini öngördü.

Donald Trump’ın ABD’deki seçimleri kazanması halinde Dan Gallagher‘ın SEC Başkanı olarak atabileceğine dair spekülasyonlar bir hayli arttı. Robinhood’un üst düzey yöneticisi Dan Gallagher kripto para sektörüne yönelik olumlu tutumuyla tanınıyor ve kripto para ETF’lerine mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’dan daha sıcak baktığı belirtiliyor.

XRP ETF başvurusunun ardından Canary Capital’in sözcüsü Fox Business’a açıklamalarda bulundu:

“Bitcoin ve Ethereum dışında kripto paralara erişim konusunda daha sofistike çözümler arayan yatırımcılardan gelen talebin artmasıyla birlikte, daha ilerici bir düzenleyici ortamın olumlu sinyallerini alıyoruz. Özellikle, kurumsal düzeyde blockchain çözümlerine ve bu çözümlerin yerel tokenlerine, örneğin XRP’ye, ilgi gösteren yatırımcıların sayısı giderek artıyor.”

ABD’deki ilk XRP ETF başvurusu 30 Eylül’de Bitwise tarafından yapıldı. Öte yandan 12 Eylül 2024 tarihinde Grayscale XRP Trust fonunu başlattı. Grayscale’ın XRP Trust fonunu tıpkı Bitcoin ve Ethereum örneklerinde olduğu gibi gelecekte spot XRP ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuru yapacağı öngörülüyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise devam eden SEC davasına rağmen XRP ETF’lerinin onaylanacağını düşünüyor.

Canary Capital’in XRP ETF başvurusu, XRP fiyatında neredeyse hiç etki yaratmadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte sabit kalan XRP 0,5293 dolar seviyesinde işlem görüyor.