Call of Duty seven hacker’lar, hile yapanların Bitcoin’lerini çaldı.

Call of Duty’de hile yapanlar, yine teknoloji ile vuruldu. Bir hacker grubu, hile yapanlara virüs göndererek Bitcoin’lerini ele geçirdi.

Hileye Virüsle Karşılık

Popüler oyunda hile yapanlardan sıkılan hacker grubu, oyuncuların bilgisayarlarına virüs göndererek hassas verileri çalmayı başardı.

İddiaya göre saldırıdan yüz binlerce oyuncu etkilendi. Bir Bitcoin cüzdanı olan Electrum’larının boşaltıldığını bildirenler dahi oldu. Çalınan BTC’lerin miktarı bilinmiyor.

Hilekarlar bunun üzerine oyunun geliştiricisi Activision Blizzard’a başvurdu. Oyun şirketi, sorunu çözmek için hile yapan oyuncular ile birlikte çalışmaya başladı.

Toplamda 3,6 milyon Battlenet hesabı, 561 bin Activision hesabı ve 117 bin Elite PVPer hesabının ele geçirildiği tahmin ediliyor.

Yasa Dışı Kripto Geliri Düştü

Zincir üstü veri kaynağı Chainalysis’e göre 2023 yılında yasa dışı yollar ile edinilen kripto miktarı düştü. 2022’de suçlular kriptodan neredeyse 40 milyar dolar gelir elde ederken, gelir miktarı 2023’te 24,2 milyar dolara geriledi.

2022’ye kadar yasa dışı kripto hacminin yarısından fazlasından BTC sorumluydu. 2022 ile birlikte bu trend değişti ve BTC’nin oranı yüzde 25’in altına geriledi. Yasa dışı edinilen kriptoların artık büyük kısmını stablecoin’ler oluşturuyor.

Hack yoluyla elde edilen kripto paraların yasa dışı edinilen tüm kriptolara oranı, 2023 yılında yüzde 54,3 geriledi. Yani hack yoluyla kripto kazanmak, suçluların eskisi kadar tercih ettiği bir yöntem değil.