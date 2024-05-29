Caitlyn Jenner ve Iggy Azalea’nın Solana paylaşımları kripto para piyasasında hareketlilik yarattı.

Ünlülerin kripto para sektörüne ilgisi devam ediyor. Son olarak, Amerikalı rapçi Iggy Azalea ve TV yıldızı Caitlyn Jenner’ın kripto dünyasına adım attı. Geçmişteki ünlü ve influencer bağlantılı projelerin birçoğunun başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle bu gelişme toplulukta tartışmalara neden oldu.

Olimpiyat sporcusu ve TV yıldızı Caitlyn Jenner kendi token’ını çıkardı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra 28 Mayıs 2024 Salı günü, Iggy Azalea 7,6 milyon takipçili X hesabı üzerinden Solana paylaşımı yaptı. Azalea paylaşımında “Solana kim?” ifadesine yer verdi.

Who’s solana…?

I don’t know that bitch 🤷‍♀️ — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) May 28, 2024

Ardından Caitlyn Jenner, Solana’yı destekleyen bir tweet attı ve Iggy’nin gönderisini retweetleyerek “Solana Yazı’nı kutluyoruz” paylaşımı yaptı. İşte olayların zaman çizelgesi:

26 Mayıs Pazar: Caitlyn Jenner kendi adını taşıyan kripto para birimi $JENNER hakkında paylaşım yaptı.

Caitlyn Jenner kendi adını taşıyan kripto para birimi $JENNER hakkında paylaşım yaptı. 26 Mayıs Pazar: Birçok kişi Jenner’ın hesabının hack’lendiğine dair paylaşımlar yaptı. Jenner’ın menajeri Sophia Hutchins ise Jenner’ın hack’lenmediğine dair güvence verdi.

Birçok kişi Jenner’ın hesabının hack’lendiğine dair paylaşımlar yaptı. Jenner’ın menajeri Sophia Hutchins ise Jenner’ın hack’lenmediğine dair güvence verdi. 27 Mayıs Pazartesi : Jenner token lansmanına dair bir video yayınladı, derin bir dolandırıcılık olmadığını söyledi. Jenner takipçilerini projeye dahil olmaya davet etti.

: Jenner token lansmanına dair bir video yayınladı, derin bir dolandırıcılık olmadığını söyledi. Jenner takipçilerini projeye dahil olmaya davet etti. 28 Mayıs Salı: Caitlyn Jenner, Sahil adlı şarkıcı ile ilişkisini doğrulayarak “bizi dolandırdı” dedi.

Caitlyn Jenner, Sahil adlı şarkıcı ile ilişkisini doğrulayarak “bizi dolandırdı” dedi. 28 Mayıs Salı: Iggy Azalea, Solana hakkında paylaşımlarda bulundu ve yaklaşan kripto projesine dair ipuçları verdi.

Geçmişte ünlüler tarafından tanıtılan veya çıkarılan kripto para projelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Caitlyn Jenner ve Iggy Azalea’nın son paylaşımları tepki topladı.

Girl im talking about crypto. https://t.co/Dpg6w48QL0 — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) May 28, 2024

Geçmişte TV yıldızı Kim Kardashian, Amerikalı boksör Floyd Mayweather ve Chris Brown gibi ünlü isimler tarafından desteklenen projeler, yatırımcıları ciddi zararlara uğratmıştı.

Kripto para topluluğunda bazı isimler, Caitlyn Jenner’ın tanıttığı kripto paranın Sahil adlı sanatçı tarafından yaratıldığını ve Jenner’ın ücret karşılığında bu projenin reklamını yaptığını düşünüyor. Öte yandan kripto para borsası MEXICO, Jenner’in kripto para projesini listeledi.

Son 24 saatte %29,46 oranında değer kaybeden JENNER, 0.01716 dolar seviyesinde işlem görüyor. JENNER’ın piyasa değeri 17,38 milyon dolar seviyesinde, işlem hacmi ise 87 milyon dolar olarak ölçülüyor.