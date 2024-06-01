Ünlüler tarafından çıkarılan ya da desteklenen memecoin’ler, kripto para topluluğunu ikiye böldü. Bazıları bu tür projeleri yatırım fırsatından ziyade para kazanma amacıyla geliştirilmiş düşük kaliteli ve gereksiz projeler olarak görüyor.

Son dönemde memecoin alanına dahil olan ünlülerden biri de ABD’li TV ünlüsü Caitlyn Jenner. Solana ağında dört gün içerisinde 12 memecoin başlatan Jenner toplamda 405.000 dolar değerinde 2.381 dolar SOL kazandı.

Lookonchain verileri, Caitlyn Jenner’ın JENNER gibi token’lar başlatarak ve yüklü miktarda satın alarak devasa kârlar elde ettiğini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, Jenner 1.3 SOL karşılığında 44.56 milyon JENNER token satın alıp, 253 SOL karşılığında satarak 252 SOL’luk gelir elde etti. Bu da yaklaşık 43.000 dolara denk geliyor.

Lookonchain araştırmacıları, Caitlyn Jenner’ın tüm kazançlarını yeni oluşturulan cüzdanlardan Binance hesabına çeken bir sistem tespit etti. Bu da Jenner’ın memecoin niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Jenner’ın sosyal medya paylaşımları başlangıçta şüpheyle karşılandı. Hatta bazıları Jenner’ın hack’lendiğini düşündü. Uzmanlar, ünlülerin destekledikleri veya oluşturdukları token’larla finansal okuryazarlık oranı düşük kullanıcıları tuzağa düşürdüğünü belirtiyor.

Bir memecoin yatırımcısı, bir projede beş gün içerisinde yaklaşık 3,7 milyon dolar kâr ettikten günler sonra Jenner’ın memecoin’ine yatırım yaparak bir günde 785 SOL (yaklaşık 133.400 dolar) kaybetti.

CryptoQuant’tan Ki Young Ju geçmişte yaptığı açıklamada bu tür projelerin kripto para topluluğunun güvenini sarsmanın yanı sıra masum projelerin de itibarına zarar veriyor.

Ünlüler Tarafından Çıkarılan Projelere Dikkat

‘Cold Blooded Shiller’ adlı piyasa uzmanına göre, tarihsel veriler ünlüler tarafından başlatılan projelerin genellikle başarısız olduğunu gösteriyor. Cold Blooded Shiller bu tür projelerin genellikle başlatılmalarından saatler veya günler sonra tüm değerini kaybettiğini söyledi.

Uzman, bu tür projelerin “cash grab” yani nakit avı olarak görülmesini tavsiye etti. Uzman, geçmişte benzer girişimlerin NFT’lerle de yapıldığını hatırlattı.

Cold Blooded Shiller, ünlülerin süslü kelimelerle yatırımcıların heyecanını kötüye kullandığını ve birçok yatırımcının risklerini anlamadan bu tür projelere yatırım yaptığını söyledi.