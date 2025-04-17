Kripto para borsası Bybit, PAWS token airdrop’u sırasında teknik bir sorun yaşadı. Hata sonucunda bazı kullanıcılara hak ettiklerinden çok daha fazla token gönderilirken, bazı hak sahipleri ise hiçbir şey alamadı.

Borsa, durumun farkında olduğunu belirterek 15 Nisan’da yapılan tüm PAWS dağıtımlarının geri alınacağını ve projenin güncellediği uygunluk listesine göre yeni bir dağıtım yapılacağını duyurdu.

Geri Alma ve Yeniden Dağıtım Planı

Bybit, hatalı dağıtımı düzeltmek için net bir plan açıkladı. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, 15 Nisan’da yapılan tüm dağıtımlar iptal edilecek ve güncel uygunluk verilerine göre yeniden token gönderimi yapılacak.

Borsa, bu adımın gerekli olduğunu çünkü bazı kullanıcıların fazladan token alırken bazılarının hiç alamadığını belirtti. Kripto analisti Szymanski de X platformunda “Bazı kullanıcılara fazladan token gitmiş, benim gibi birçok kişi ise hiç almadı. Şimdi token’lar geri çekiliyor.” açıklamasını yaptı.

Yeni dağıtım, PAWS ekibinin sağladığı son verilere dayanarak yapılacak ve token’lar Bybit’te spot işlem görmeden önce tamamlanacak. Hesabında PAWS token’ı görüp sonra kaybolduğunu fark eden kullanıcıların ise sürecin tamamlanmasını beklemesi tavsiye ediliyor.

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Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki Kullanıcılar Hariç Tutuldu

PAWS airdrop’undan etkilenen kullanıcılarla ilgili bazı bilgiler de paylaşıldı. Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) bulunan kullanıcılar, MiCA düzenlemeleri nedeniyle kampanyaya dahil edilmedi. Bu kullanıcıların, PAWS topluluğu ile iletişime geçerek alternatif airdrop imkanlarını sorgulamaları öneriliyor.

Eğer token alma hakkınız olduğunu düşünüyor ancak yanlış kullanıcı ID’si ile kayıt yaptıysanız ve Bybit’ten token almadıysanız, zincir üstü (on-chain) talepler için yine PAWS topluluğuna başvurmanız isteniyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar halihazırda token’larını aldıklarını söylerken, bu da yeniden dağıtım sürecinin başladığını gösteriyor.

Token alma listesine daha önce kayıt olan kullanıcılar, 16 Nisan saat 11.00’den itibaren PAWS Web platformu üzerinden haklarını talep edebilecek. Sosyal medyada ise dağıtımdaki bu karışıklık, bazı kullanıcıların ilgisiz cüzdanlarda token görüp kısa süre içinde kaybolması nedeniyle kafa karışıklığı yarattı.