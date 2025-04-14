Kripto para borsası Bybit, 21 Şubat 2025 tarihinde hack’lenmiş 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) çalınmıştı. Kripto para piyasasındaki en büyük hack vakalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Her ne kadar Bybit borsası bu saldırının ardından önemli ölçüde toparlansa da BlockScholes tarafından hazırlanan bir rapor, saldırının piyasaya etkilerini ve Bybit’in yeni “Retail Price Improvement” (RPI) emir sisteminin bu toparlanmadaki rolünü ortaya koydu.

Spot Hacimlerde Sert Düşüş

Saldırı, Bybit’in Ethereum soğuk cüzdanlarından birini hedef almıştı. Ardından gelen satış dalgası, sadece bu olaya özgü değildi; piyasalar zaten ABD-Çin tarifeleri ve DeepSeek’in yapay zekâ lansmanı gibi makro gelişmelerle riskten kaçış moduna geçmişti.

Analizlere göre, olay sonrası Tether (USDT) paritelerinde kısa süreli bir işlem hacmi artışı yaşandı ancak hemen ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin işlemlerinde keskin düşüş görüldü.

Bybit’in spot işlem hacmindeki piyasa payı %11’den %4’e geriledi. BTC’nin işlem oranı ise %50’den %20’nin altına düştü. ETH hacmi nispeten istikrarlı kaldı. Şu an itibarıyla spot piyasa payı %6-7 seviyelerine toparlanmış durumda.

İşlem hacmi düşmüş olsa da, Bybit’teki alım-satım (bid-ask) makasları dar kalmaya devam etti. Bu da likiditenin hâlâ güçlü olduğunu ve emirlerin düşük maliyetle gerçekleştirilebildiğini gösteriyor.

RPI Emirleriyle Hızlı Toparlanma

21 Şubat’taki saldırı sonrası, PEPE ve TRUMP gibi altcoin’lerde emir defteri derinliği etkilenirken, BTC ve saldırıya konu olan ETH’de spread’ler neredeyse hiç değişmedi. BTC ve ETH emir defteri derinliği bir hafta içinde toparlandı. Uzmanlara göre bu toparlanmada en büyük rol, Bybit’in 17 Şubat’ta devreye aldığı RPI emirleri oynadı.

RPI (Retail Price Improvement) emirleri, sadece bireysel yatırımcılar için likiditeyi artırmayı hedefliyor. Kurumsal piyasa yapıcıların verdiği belirli emirler, yalnızca manuel olarak işlem yapan bireysel kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

Bu sayede, saldırı sonrası piyasa dalgalanırken bile, Bybit’te bireysel yatırımcılar için derin emir defterleri ve sıkı spread’ler korunmuş oldu.