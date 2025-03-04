Bybit’ten 1,39 milyar dolarlık vurgun yapan hackerın, ele geçirdiği 499 bin ETH’yi sadece on gün içinde aklamayı başardığı bildirildi.

Bybit CEO’su Ben Zhou, çalınan fonların yüzde 83’ünün Bitcoin’e çevrildiğini ve 7 bin cüzdana dağıtıldığını belirtti. Bu fonların yüzde 20’sinin izlenemez hale geldiğini, yüzde 3’ünün ise dondurulduğunu açıkladı.

Blockchain analiz firmaları, kolluk kuvvetleri ve kripto para borsalarının tüm çabalarına rağmen saldırgan, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerini kullanarak çalınan fonları tamamen temizlemeyi başardı.

Aklama Süreci

Blokzincir analiz platformu EmberCN, fonlar çalındıktan kısa bir süre sonra hareketlerini takip etmeye başladı. Platform 25 Şubat’ta, hackerın 60 saat içinde yaklaşık 224 milyon dolar değerinde 89 bin ETH’yi akladığını duyurdu.

Saldırgan, bir gün sonra 45 bin 900 ETH’yi daha aklayarak toplam miktarı 135 bin ETH’ye çıkardı. 27 Şubat’ta aynı yöntemi kullanarak 71 bin ETH’yi daha dönüştürdü. Bu ETH’lerin piyasa değeri ise yaklaşık 170 milyon dolardı.

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Saldırıdan dört buçuk gün sonra saldırgan, toplamda 206 bin ETH’yi farklı kripto varlıklara çevirmişti. Veriler, günlük ortalama 45 bin ETH akladığını gösteriyordu. Ancak elinde hâlâ 292 bin ETH bulunuyordu ve bu varlıkların değeri 685 milyon dolara ulaşıyordu. Hacker, kalan ETH’leri temizlemek için gece gündüz çalışmaya devam etti.

EmberCN’nin verilerine göre, 28 Şubat’ta hacker 59 bin 800 ETH’yi daha aklayarak toplamda 266 bin ETH’ye ulaştı. O sırada elinde kalan miktar 233 bin ETH’ydi. İlginç bir şekilde, saldırgan 1 Mart Cumartesi günü işlemlerine ara verdi ve sadece 14 bin 300 ETH’yi akladı. Bu ETH’lerin piyasa değeri 32,2 milyon dolardı.

Ertesi gün hacker yeniden harekete geçti ve 62 bin 200 ETH’yi daha dönüştürdü. 4 Mart sabahına gelindiğinde EmberCN, saldırganın elindeki tüm fonları akladığını duyurdu.

Bybit’ten Açıklama

Bybit CEO’su Ben Zhou, analiz firmasının sunduğundan biraz farklı bir tablo ortaya koydu. Salı günü X platformunda yaptığı açıklamada, çalınan fonların yüzde 83’lük kısmının Bitcoin’e çevrilerek 7 bin farklı cüzdana dağıtıldığını ifade etti.

Zhou’ya göre hackerların en çok kullandığı platform THORChain oldu. Bybit CEO’su, hackerın 361 bin ETH’yi bu çapraz zincir likidite protokolü üzerinden dönüştürdüğünü tahmin ediyor.