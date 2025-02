Ethereum fiyatları, Bybit’in kayıplarını telafi etmek için yeterli ETH satın almasının ardından toparlanma sinyalleri verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Ethereum, Bybit borsasına yönelik büyük çaplı saldırının ardından sert bir düşüş yaşadı ancak hızla toparlanarak direnç gösterdi.

21 Şubat’ta varlık, 2 bin 832 dolardan 2 bin 629 dolara kadar gerileyerek sadece birkaç saat içinde yüzde 7 değer kaybetti. Bu düşüş, Bybit’in Ethereum varlıklarından 1,4 milyar dolarlık kayba uğramasıyla gerçekleşti.

Ancak 23 Şubat akşamında ETH yeniden 2 bin 800 dolar seviyesine ulaştı. Buna rağmen, toparlanma sürecinde bir kez daha ivme kaybetti.

24 Şubat’ta Lookonchain, Bybit’in hack saldırısından bu yana kredi, büyük yatırımcı mevduatları ve ETH alımları yoluyla yaklaşık 446 bin 870 ETH (yaklaşık 1,23 milyar dolar) temin ettiğini bildirdi.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, bu verilere yanıt olarak firmanın “ETH açığını tamamen kapattığını” açıkladı ve yakın zamanda yeni bir denetim raporunun yayımlanacağını duyurdu.

Latest Update: Bybit has already fully closed the ETH gap, new audited POR report will be published very soon to show that Bybit is again Back to 100% 1:1 on client assets through merkle tree, Stay tuned. https://t.co/QLa1vOujM6

— Ben Zhou (@benbybit) February 24, 2025