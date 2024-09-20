ByBit yöneticisine göre, ABD’de faizin düşürülmesiyle kriptoya gösterilen ilgi artabilir.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kovid-19 pandemisi bittiğinden beri epey agresif bir parasal daralma politikası izliyordu. Bu politikanın nihayet sonuna gelindi.

Fed’in faiz oranlarıyla ilgilenen FOMC komitesi, 18 Eylül’de faizi 50 baz puan indirme kararı aldı. Piyasa katılımcıları da çoğunlukla 50 baz puan indirim bekliyordu. Böylece ABD’de yüzde 5,25 ile 5,75 arasında değişen faiz oranları, yüzde 4,75-5,25 aralığına geriledi.

Faizin düşürülmesini değerlendiren bir Bybit, kararın kripto paraları olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Faiz İndirimi Kripto İçin Olumlu

Kripto para türev borsası ByBit’in kurum başkanı Chris Aruliah, Fed’in faiz indirimi kararını yorumladı.

Aruliah, şöyle belirtti:

Tarihsel olarak faiz indirimi, bankalardan borsalara sermaye akmasıyla sonuçlandı. Çünkü düşük faiz oranları, geleneksel yatırım araçlarının getirisi düştüğünden dolayı, yatırımcıları dijital varlıklar gibi riskli varlıklara yönlendiriyor.

Yöneticiye göre düşük faiz oranları, piyasa duyarlılığını iyileştirerek yatırımcıları portföylerini çeşitlendirmeye yönlendirebilir.

Güncel faiz indiriminin piyasa duyarlılığını düzeltmesini ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları portföylerini çeşitlendirmeye yönlendirmesini bekliyoruz. Bu çeşitlendirmeyi kripto paraları keşfedip onlara yatırım yaparak gerçekleştirebilirler.

Faiz indiriminin kripto fiyatlarını kısa vadede yükseltebileceğini belirten Aruliah, uzun vadede ise makroekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmasının etkili olabileceğini ekledi.

Faiz Oranları Kriptoyu Neden Etkiliyor?

Merkez bankaları tarafından belirlenen faiz oranları, temelde piyasadaki para akışını düzenlemeye yarayan bir araç işlevi görüyor. Enflasyonun arttığı dönemlerde, faiz oranları yükseltilerek harcamalar azaltılmaya çalışılıyor.

Yüksek faiz oranları, doğal olarak piyasada dolaşan para arzını azaltıyor. Bu durumda kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara ayrılabilecek para miktarı da azalıyor. Riskli varlık fiyatları, parasal daralma döneminde baskılanıyor veya düşme eğilimi gösteriyor.

Faizin düşürülmesi ise kredi almayı ucuzlaştırıyor ve piyasada dolaşan parayı bollaştırıyor. Böylece riskli varlıklara daha fazla yatırım yapılabiliyor ve fiyatlar olumlu etkileniyor.