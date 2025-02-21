Bybit CEO’su Ben Zhou, Pi Network’ü “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi ve PI token’i listelemeyeceklerini açıkladı. Pi Coin’in ana ağ lansmanı sonrasında yaklaşık %60 oranında değer kaybetmesi tartışmaları alevlendirdi.

Pi Network’ün Meşruiyeti Sorgulanıyor

Bybit CEO’su Ben Zhou, Pi Network’e yönelik eleştirilerine devam ederek projeyi dolandırıcılık olarak tanımladı. Zhou, Çin polisinin 2023 yılında yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Pi Network’ün özellikle yaşlı bireyleri hedef aldığını ve kişisel verilerini riske attığını iddia etti.

Son günlerde sosyal medyada Pi Network’ün Bybit’e listelenme başvurusu yaptığı, ancak borsanın “Know Your Business” (KYB) sürecini geçemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Zhou bu iddiaları kesin bir dille reddederek, Pi Network’ün asılsız suçlamalarla dikkat dağıtmaya çalıştığını öne sürdü.

“Eğer proje gerçekten şeffafsa, kamuoyuna çıkıp hakkındaki raporlara açıklık getirir. Ancak bunun yerine temelsiz saldırılarla gündem yaratmaya çalışıyorlar.”

Pi Coin Neden Düşüyor?

Pi Network, mobil cihazlar üzerinden madencilik yapılabilmesine olanak tanıyan bir blockchain projesi olarak tanıtılıyor. Stanford mezunları Nicolas Kokkalis ve Dr. Chengdiao Fan tarafından geliştirilen proje, yıllar süren kapalı ağ sürecinin ardından 20 Şubat’ta ana ağına (mainnet) resmen geçti.

OKX, Bitget ve MEXC gibi büyük borsalar Pi Coin’i listelediğini duyururken, Binance de topluluk oylaması ile token’i listelemek için değerlendirme sürecine aldı. Ancak bu gelişmelere rağmen Pi Coin son 24 saatte %60 düşüşle 0,6523 dolara geriledi.

Pi Network’e yönelik tartışmalar sürerken, projenin gelecekte meşruiyetini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı belirsizliğini koruyor.