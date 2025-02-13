Popüler kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou, PI token’ı listelemeyeceklerini açıkladı. Zhou’nun bu Pi Network’e ilişkin açıklamaları sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Zhou, PI token’ı listelememe nedeninin geçmişte yaşadığı finansal anlaşmazlıklar olduğunu belirtti ve yeniden benzer durumlarla karşılaşmak istemediğini söyledi. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Pi Network ekibi 20 Şubat 2025 tarihinde Open Network lansmanını gerçekleştireceklerini ve Pi Coin’i piyasaya süreceklerini açıkladı.

Bybit, PI Token’a Kapıyı Kapattı

Bybit CEO’su Ben Zhou, PI token’ın borsada listelenmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Zhou, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kripto dünyasında karmaşık finansal anlaşmazlıklara dahil olmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce forex piyasasında çalıştım ve her gün haklarını arayan insanlarla dolu bir ortamda bulundum. Kripto piyasasında da böyle bir durumla uğraşmak istemem. Uzak duruyorum, teşekkürler.”

Bybit’in bu tutumu, PI token’ın merkezi borsalarda listelenmesine karşı alınan en sert kararlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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OKX’in PI Listelemesi Şüphe Uyandırdı

Bybit’in aksine, OKX’in PI token’ı listeleme kararı yatırımcılar arasında tartışma yarattı. Projenin tamamen merkezsiz bir madencilik platformu olduğunu iddia etmesine rağmen, merkezi bir borsada işlem görecek olması eleştiriliyor.

Kripto analisti Haotian, PI token hakkındaki olumsuz yorumlara karşı çıkarak, projeye yönelik eleştirilerin büyük ölçüde yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını savundu.

Öte yandan, bazı analistler büyük borsaların listeleme politikalarını değiştirdiğini ve artık projelerin potansiyel kullanım alanları yerine, doğrudan finansal kazanç odaklı değerlendirmeler yapıldığını öne sürdü.

Pi Network Mainnet’i Açıyor Ama Çok Geç Olabilir mi?

Pi Network, Open Mainnet sürecine 20 Şubat’ta geçiş yapacağını resmen duyurdu. Bu, projenin kapalı ekosistemden çıkarak daha geniş çapta erişilebilir hale geleceği anlamına geliyor.

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Ancak, KYC doğrulama süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle birçok kullanıcı PI token’larını kullanmakta zorlanıyor.

Birçok kullanıcı, yıllardır madencilik yaptıkları Pi token’larını çekememekten şikayetçi.

Proje ekibi, KYC sürecinin gecikmesini gerekçe göstererek doğrulama süresini 28 Şubat’a kadar uzattı.

Sosyal medyada, KYC başvurularının hala “beklemede” olduğunu söyleyen kullanıcıların tepkisi büyüyor.

Bir X kullanıcısı şikayetinde şu ifadeleri kullandı:

“2020’den beri Pi Network üyesiyim. KYC doğrulamamı pasaport ve yüz tanıma ile tamamladım ama hâlâ bekleme durumunda. Lütfen başvurumu onaylayın ya da tekrar başvurmama izin verin.”

Bu gelişmeler, Pi Network’ün uzun süredir beklenen lansmanının, birçok kullanıcının hala token’larına erişim sağlayamaması nedeniyle gölgede kalabileceği endişesini artırıyor.