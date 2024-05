Bybit CEO’su Ben Zhou, şirketin borçlarını ödeyemez duruma geldiği iddialarını X üzerinden yanıtladı.

Kripto para borsası Bybit’in CEO’su Ben Zhou, platformun hacklendiği ve borçlarını ödeyemez hale geldiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tüm iddiaları yalanlayan CEO, Bybit’in finansal durumu ve kripto varlıklarına ilişkin kanıtlar paylaştı.

Zhou, 23 Mayıs’ta X’te paylaştığı gönderisinde sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

hearing some rumours about Bybit being insolvent or hacked and etc. Please note that we have updated our POR this month as well as you can view all Bybit wallet through Nansen (Total more than 11B) . None of the rumours that I have see so far have any real facts supporting it,…

Gönderi hem Bybit’in rezerv ispatına (PoR) hem de bir Nansen paneline yönlendirme yapan bağlantılar içeriyor. Bu kaynaklarda Bybit’in rezervindeki toplam kripto varlık sayısı ve mali durumu şeffaf bir şekilde görüntülenebiliyor.

PoR, bir alım satım platformunun kullanıcılara ait varlıkların tamamından fazlasını rezervine bulundurduğunu ispatlıyor, yani kullanıcılara istedikleri zaman varlıklarını çekebilecekleri konusunda güvence veriyor.

Nansen verilerine göre, Bybit’in cüzdanlarından 11 milyar doların üzerinde değerde kripto varlık bulunuyor.

Sosyal medyada geçtiğimiz gün Bybit’in iflasın eşiğinde olduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentilere FTX ile ilgili meme’ler de sıklıkla eşlik etti.

Bazı kullanıcılar paralarını platformdan çekeceklerini şaka yolu dile getirirken, kimileri de durumu anlamaya çalıştı. Bir kullanıcıya göre, Arkham Intelligence’ın paylaştığı PoR grafiğindeki bir hata, yanlış anlaşılmaya yol açmış olabilir.

this is FALSE news

it’s bybit

there is a bug in the @ArkhamIntel proof of reserves graph that is likely causing the rumour

if u check their wallets individually u can easily prove the graph is broken https://t.co/gRI78d1cGu pic.twitter.com/lEmaGpei2P

— s0y bo1 (@s0ybo1) May 22, 2024