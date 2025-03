Bu hafta Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in (Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) davadaki son gelişmelere ilişkin temyiz başvurusundan vazgeçtiğini duyurdu. Garlinghouse’un açıklamasına göre bu durum, dört yılı aşkın süredir devam eden davanın nihayet sona erdiği anlamına geliyor.

Çarpıcı açıklama, XRP fiyatında ani bir etki yarattı. Fakat bazı XRP yatırımcılarının davanın sonuçlanmasıyla ilgili bir öngörü mü vardı, yoksa bizim bilmediğimiz daha fazla bilgiye mi sahiplerdi?

Sektörde popüler hale gelen bu davanın sona erdiğine dair yapılan duyuru, XRP fiyatında çift haneli bir artışa neden oldu. Varlığın değeri, bir saat içinde 2,3 dolardan 2,6 dolara çıkarak haftalık zirveye ulaştı. Bu yükseliş, XRP’yi 24 saatlik performansta zirveye taşırken, piyasa değerinde de USDT’yi (Tether) kısa süreliğine geride bırakmasını sağladı.

Ancak artış uzun sürmedi. XRP, kazançlarının büyük bir kısmını geri verirken şu an 2,4 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve USDT yeniden piyasa değeri bakımından ilk üçe geri döndü.

Blockchain analiz platformu Santiment’in verilerine göre, bazı büyük XRP cüzdanlarının varlıklarını artırdığı görüldü. Garlinghouse’un açıklamasından önceki iki aylık dönemde, en az bir milyon XRP tutan adreslerin sayısı yüzde 6,5 oranında arttı. Üstelik davanın yakında sonuçlanabileceğine dair bazı ipuçları da mevcuttu. Diğer benzer davaların kapanması ve eski Beyaz Saray yetkililerinin davanın bittiğini ima etmesi gibi gelişmeler dikkat çekti.

📈 XRP has decoupled from the altcoin pack, surging another +14% and breaching the $2.50 resistance for the first time in 12 days. Wallets with at least 1M $XRP now hold 46.4B coins, as they have accumulated 6.5% more in just the past 2 months alone. Address activity has also… pic.twitter.com/87PiB2OxeU

— Santiment (@santimentfeed) March 19, 2025