Vitalik Buterin, kripto para satmadığına bir kez daha açıklık getirdi.

Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin, geçtiğimiz haftalarda Ether (ETH) piyasasında pump and dump yapmak ile suçlanmış fakat bu iddiayı reddetmişti.

Buterin, yeni bir gönderi paylaşarak “hiçbir kripto parayı” satmadığına açıklık getirdi.

Buterin Yalnızca Bağış Yapıyor

Vitalik Buterin, geçtiğimiz hafta sosyal medya gönderileriyle ETH fiyatını şişirip yüksekten satış yapmak ile suçlanmıştı. Bu yasa dışı eyleme pump and dump adı veriliyor.

Ancak bir süre sessiz kalan Buterin, 31 Ağustos tarihli gönderisinde 2018’den beri sattığı kripto paraları hiç tutmadığını açıklamıştı. Buterin, şüpheli görünen işlemlerinin tümünün bağış olduğunu öne sürmüştü.

Ethereum kurucu ortağı, dün aynı gönderiyi bir kez daha yanıtladı. Kurucu ortak, L2 (katman 2) protokollerine ve diğer projelere ait kripto paraları da satmadığını açıkladı.

“Sattıklarımı tutmadığın gerçeği L2 ve diğer proje token’ları için de geçerli (henüz likit olmayanlar dahil). Hepsi bağışa gidiyor. Ayrıca öngörülebilir gelecekte L2 ve diğer proje token’larına yatırım yapmayı düşünmüyorum. Hedefim değerli gördüğüm projelere, özellikle de ekosistemin diğer kısımlarının değerini yeterince bilmediği şeyleri para ile desteklemek. Bunu yalnızca bağış yoluyla yapmayı planlıyorum.”

Ethereum’un kripto parası Ether, bir süredir kripto para piyasasının geneli ile birlikte düşüş trendinde ilerliyor.

Son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kaybeden ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.260 dolardan işlem görüyor. ETH’nin haftalık değer kaybı yüzde 8,2’yi geçiyor.