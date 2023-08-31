ABD’deki yasal sorunlar nedeniyle bundan yaklaşık 6 ay önce Paxos, BUSD ihracını durdurmuştu. Bu gelişmenin ardından Binance, BUSD’yi ne zaman delist edeceğini açıkladı.

Lider kripto para borsası Binance, Paxos’un BUSD ihracı nedeniyle düzenleyiciler tarafından hedef alınmasının ardından 2024 yılına kadar BUSD’yi delist edeceğini açıkladı.

Binance cephesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların BUSD bakiyelerini borsada işlem gören bir başka stabilcoin olan FDUSD’ye dönüştürmeleri istendi.

31 Ağustos’ta yaptığı bir duyuruda Binance, BUSD’nin spot ve vadeli işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı. Binance bundan kısa bir süre önce de HARD/BUSD, AMB/BUSD ve IOST/BUSD’nin başta olmak üzere 9 farklı BUSD işlem çiftini delist ettiğini açıklamıştı.

31 Ağustos’ta yapılan duyuruda BUSD’nin 2024 yılına kadar delist edileceği ifade edildi, bu nedenle kullanıcılara BUSD bakiyelerini 1:1 oranında FDUSD’ye dönüştürmeleri tavsiye edildi. Binance 2024 yılının Şubat ayına kadar BUSD’yi delist edecek. Binance kullanıcıları bu zamana kadar BUSD bakiyelerini komisyonsuz bir şekilde FDUSD’ye dönüştürebilecek.

Bu süreçte Binance, Ethereum ağındaki BUSD (ERC-20) token para çekme ve yatırma işlemleri bir sonraki duyuruya kadar desteklemeye devam edecek.

Binance’in bu hamlesi, ABD merkezli stabilcoin ihraççısı Paxos’un ABD’li düzenleyicilerden aldığı uyarının ardından BUSD ihracını durdurmasının ardından geldi.

CryptoPotato olarak aylar önce bildirdiğimiz üzere New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) Paxos’a BUSD token ihracını durdurmasını emretti. Dolayısıyla Paxos, 21 Şubat 2023 itibariyle BUSD ihracını durdurdu.

Binance’in BUSD bakiyelerini dönüştürmelerini tavsiye ettiği First Digital USD (FDUSD) ise Hong Kong merkezli bir saklama kuruluşu olan First Digital Trust tarafından ihraç ediliyor. FDUSD, Temmuz ayında Binance’te “sıfır piyasa yapıcı komisyonu” kampanyası ile listelenmişti.