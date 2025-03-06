El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmaya rağmen ülkenin Bitcoin satın almayı bırakmayacağını açıkladı.

Bukele, salı günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayır, durmuyor” ifadelerini kullandı. “Dünya bize sırt çevirdiğinde ve birçok ‘Bitcoin’ destekçisi bizi terk ettiğinde bile durmadı, şimdi de durmayacak, gelecekte de durmayacak.”

“This all stops in April.” “This all stops in June.” “This all stops in December.” No, it’s not stopping. If it didn’t stop when the world ostracized us and most “bitcoiners” abandoned us, it won’t stop now, and it won’t stop in the future. Proof of work > proof of whining https://t.co/9pC0PoY3YQ — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 4, 2025

IMF Anlaşması ve Bitcoin Kısıtlamaları

Geçtiğimiz aralık ayında El Salvador ve IMF, ülkenin Bitcoin ile ilgili faaliyetlerini sınırlaması karşılığında 1.4 milyar dolarlık kredi içeren bir finansman paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Toplam paketin 3.5 milyar dolardan fazla olması bekleniyor. IMF, daha önce El Salvador’un Bitcoin rezervlerinin potansiyel riskler taşıdığını, ancak bu risklerin henüz gerçekleşmediğini belirtmişti.

IMF’nin taleplerine hızla yanıt veren El Salvador Kongresi, özel sektör için Bitcoin kullanımını isteğe bağlı hale getiren düzenlemeleri onayladı. Geçtiğimiz ay IMF, 1.4 milyar dolarlık krediyi onayladı ve El Salvador, 113 milyon dolarlık ilk ödemeyi aldı.

IMF, anlaşmanın detaylarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra, hükümetin Bitcoin ile ilgili ekonomik faaliyetlere katılımı, Bitcoin alımları ve devlet işlemleri sınırlandırılacaktır.”

El Salvador Bitcoin Rezervlerini Artırdı

Ancak El Salvador’un stratejik rezerv yönetimi, salı günü yaptığı açıklamada Bitcoin varlıklarını artırdığını duyurdu. Toplam Bitcoin rezervi 6.101,18 BTC’ye yükseldi ve mevcut değeri 535 milyon doları aştı.

JAN3 CEO’su Samson Mow, Bukele’nin paylaşımına yanıt vererek IMF anlaşmasının gelecekteki Bitcoin alımlarını nasıl etkileyeceğini sorguladı. Bukele bu soruya yanıt vermedi, ancak MicroStrategy CEO’su Michael Saylor ve kripto podcast sunucusu Peter McCormack’in destekleyici mesajlarını yeniden paylaştı.