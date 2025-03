El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmaya rağmen ülkenin Bitcoin satın almayı bırakmayacağını açıkladı.

Bukele, salı günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayır, durmuyor” ifadelerini kullandı. “Dünya bize sırt çevirdiğinde ve birçok ‘Bitcoin’ destekçisi bizi terk ettiğinde bile durmadı, şimdi de durmayacak, gelecekte de durmayacak.”

“This all stops in April.” “This all stops in June.” “This all stops in December.”

No, it’s not stopping.

If it didn’t stop when the world ostracized us and most “bitcoiners” abandoned us, it won’t stop now, and it won’t stop in the future.

Proof of work > proof of whining https://t.co/9pC0PoY3YQ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 4, 2025