Bugünkü FOMC toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell konuşma yapacak ve Fed’in faiz kararını açıklayacak. Beklentiler Fed’in faiz oranlarını düşürmeyeceği yönünde. Ancak bugünkü açıklamalar, Eylül ayındaki indirim beklentilerini netleştirecek.

Fed’in faiz kararının Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanması bekleniyor. Bu faiz kararı, yılın en kritik olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Finans danışmanı Kurt S. Altrichter, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, bu toplantının faiz oranlarında indirim sinyali verip vermeyeceğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Altrichter, piyasa beklentilerinin, Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönünde olduğuna dikkat çekiyor. Bu beklentiyi güçlendiren göstergelerden biri de, Fed fon vadeli işlemlerinde faiz indirimi olasılığının neredeyse %100 olarak fiyatlanmış olması. Bu bağlamda Altrichter, toplantının sonuç bildirisinde yer alacak yönlendirme cümlelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

TOMORROW IS THE MOST IMPORTANT FOMC MEETING OF YOUR LIFE SO READ THIS 🧵

— Kurt S. Altrichter, CRPS® (@kurtsaltrichter) July 30, 2024