Bugünkü FOMC toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell konuşma yapacak ve Fed’in faiz kararını açıklayacak. Beklentiler Fed’in faiz oranlarını düşürmeyeceği yönünde. Ancak bugünkü açıklamalar, Eylül ayındaki indirim beklentilerini netleştirecek.

Fed’in faiz kararının Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanması bekleniyor. Bu faiz kararı, yılın en kritik olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Finans danışmanı Kurt S. Altrichter, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, bu toplantının faiz oranlarında indirim sinyali verip vermeyeceğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Fed Faiz İndirimi Sinyali Verecek mi?

Altrichter, piyasa beklentilerinin, Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönünde olduğuna dikkat çekiyor. Bu beklentiyi güçlendiren göstergelerden biri de, Fed fon vadeli işlemlerinde faiz indirimi olasılığının neredeyse %100 olarak fiyatlanmış olması. Bu bağlamda Altrichter, toplantının sonuç bildirisinde yer alacak yönlendirme cümlelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

TOMORROW IS THE MOST IMPORTANT FOMC MEETING OF YOUR LIFE SO READ THIS 🧵 — Kurt S. Altrichter, CRPS® (@kurtsaltrichter) July 30, 2024

Altrichter’e göre Fed’in yayınlayacağı bildiri metninin üçüncü paragrafında yer alması muhtemel şu cümle önem taşıyor: “Komite, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığına daha fazla güven duyana kadar hedef aralığın düşürülmesinin uygun olmayacağını öngörmektedir.”

Olası Piyasa Tepkileri

Eğer Fed, enflasyonun kontrol altına alındığına dair güvenini artıran bir açıklama yaparsa, Eylül ayında faiz indirimi yapılacağına dair güçlü bir sinyal verilmiş olacak. Böyle bir durumda piyasalarda geniş çaplı bir yükseliş ve teknoloji hisselerinden diğer sektörlere doğru bir rotasyon bekleniyor.

Diğer yandan, Fed’in faiz oranlarında sürpriz bir indirim yapması durumunda, bu hareketin piyasalar üzerinde güçlü bir olumlu etki yaratacağı belirtiliyor. Ancak Altrichter, Fed’in bu toplantıda faiz indirimi yapmasının oldukça düşük bir olasılık olduğunu ifade ediyor.

Eğer Fed, yönlendirmede bir değişiklik yapmazsa ve faiz indirimi sinyali vermezse, piyasalarda sert bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimali, 2024 yılı boyunca piyasaları destekleyen bir faktör oldu. Bugün yapılacak toplantı, bu rüzgarın devam edip etmeyeceğini veya piyasalarda olumsuz bir hareketin başlayıp başlamayacağını belirleyecek.