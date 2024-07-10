Son 24 saatte Bitcoin (BTC) bir miktar toparlandı ve 59.322 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte bazı altcoin’ler de önemli yükselişler yaşadı.

10 Temmuz Salı günü kripto para piyasasının toplam değeri %1,4 oranında artarak 2,245 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi BTC 60.000 dolar direncini yeniden desteğe dönüştürmeyi hedefliyor. Almanya’nın yaptığı agresif BTC satışlarına rağmen piyasada alıcılar baskın ve bu da BTC ve altcoin fiyatlarına olumlu yansıdı.

Gün içerisinde 59.322 dolara kadar yükselen BTC Türkiye saatiyle 19:10 itibariyle 57.878 dolar seviyesinde alınıp satılıyor. Bu da Bitcoin’in bir kez daha 58.200 dolar direncinin altına gerilediği anlamına geliyor. Bitcoin’in bu direnç seviyesinde vereceği tepki 60.000 dolara doğru bir yükselişle sonuçlanabilir.

Öte yandan kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Bu da tasfiye edilen kaldıraçlı işlemlerin toplam değerinin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlandı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 107 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. En büyük tasfiye 11,87 milyon dolarla Binance borsasındaki ETHUSDT paritesinde gerçekleşti.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Piyasa değeri en yüksek 20 altcoin’in neredeyse tamamı yükselişte. LEO token ise son 24 saatte %0,7 oranında değer kaybetti.

Öte yandan bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde: