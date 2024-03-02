Son 24 saatte memecoin’ler kaydettikleri yükselişlerle kripto para piyasasında kontrolü ele geçirdi. Günün en çok yükselen kripto paraları arasında ilk dört sırada yalnızca memecoin’ler yer alıyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı bu hafta yaklaşık 13.000 dolar değer kazandı ve 64.000 dolara kadar yükseldi. Lider kripto para biriminin 62.000 dolar banında sakinleşmesiyle altcoin’ler boğa koşusuna başladı.

Son 24 saatte DOGE, SHIB, BCH, UNI ve ADA kayda değer yükselişler yaşadı.

Altcoin Sezonu Başladı mı?

Son birkaç gündür altcoin’lerin patlamanın eşiğinde olduğunu öne süren birçok analiz medyaya yansıdı. Bu öngörü son 24 saatte yaşanan yükselişlerle gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Cardano, Polkadot, Chainlink, Polygon, Litecoin ve Ripple ciddi yükselişler yaşadı. Bu altcoin’lerin birçoğu günlük bazda %6 ile %10 arasında değer kazandı.

Günün en iyi performansını ise memecoin kategorisindeki kripto paralar kaydetti.

Son 24 saatte yaklaşık %20 oranında değer kazanan DOGE 0.144 dolar seviyesinde işlem görüyor. Shiba Inu (SHIB) ise son 24 saatte %70’in üzerinde değer kazanarak 0.00002209 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin Cash (BCH) son 24 saatte %31,3 oranında değer kazandı ve 410 dolara ulaştı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Floki Inu (FLOKI): %112,4 Shiba Inu (SHIB): %70 Pepe (PEPE): %44,2 Dogwifhat (WIF): %34,1 Bitcoin Cash (BCH): %31,3 CorgiAI (CORGIAI): %29,6 Bitcoin SV (BCH): 22 SATS (SATS): %21,5 Dogecoin (DOGE): %19,44 ORDI (ORDI): %16

Bu hafta en çok yükselen ilk 10 kripto para ise şunlar:

Dogwifhat (WIF): %338 Pepe (PEPE): %270,4 FLOKI (FLOKI): %246 Shiba Inu (SHIB): %130 Bonk (BONK): %116,21 Arweave (AR): %98,6 Dogecoin (DOGE): %69,3 CorgiAI (CORGIAI): %68,8 Fetch.ai (FET) %61,2 Theta Network (THETA): %56,5

Son birkaç günde %5 oranında artarak %51’e yükselen Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bugün düşüşe geçerek %49,9’un altına geriledi.

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1 oranında arttı ve 2,444 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) oldukça yoğun bir hafta geçirdi. Son 7 günde 13.000 doların üzerinde değer kazanan BTC, 64.000 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 62.000 dolar seviyesine geri çekildi. Bitcoin’in 62.000 dolar bandında sakinleşmesiyle altcoin’lerde bugün sert yükselişler yaşandı.

Son 24 saatte nötr fiyat değişikliği yaşayan Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,218 trilyon dolar seviyesinde.