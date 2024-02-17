Tron (TRX) son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor.

Son birkaç günde ciddi yükseliş yaşayan Bitcoin (BTC) son 24 saatte 52.000 doların biraz altına geriledi. Bu süreçte altcoin’ler de fiyat düzeltmesine gitti. Ethereum %1,79 değer kaybederek 2.776 dolardan işlem görüyor. AVAX ise %2,99’luk düşüşle 40 doların altında düştü.

Bitcoin (BTC) 52.000 Doların Altına Geriledi

Bitcoin (BTC) son 10 günlük süreçte etkileyici yükselişler yaşadı. Bitcoin’deki yükseliş trendi geçen hafta 7 Şubat’ta Bitcoin’in 43.000 dolar bandında işlem gördüğü sırada başladı. O hafta sonunda Bitcoin (BTC) 50.000 dolar sınırına dayandı.

Bu hafta başında 50.000 doları aşarak yükseliş trendini sürdüren lider kripto para birimi 13 Şubat Salı günü ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla 48.500 doların altına kadar gerilse de hızlı toparlandı. 15 Şubat Perşembe günü Bitcoin fiyatı 52.900 dolara yükselerek 2021 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilmeyen seviyelere ulaştı.

Ancak 53.000 dolar seviyesini geçmeyi başaramayan BTC fiyat düzeltmesine giderek 52.000 doların altına geriledi.

CoinMarketCap verilerine göre BTC’nin toplam piyasa değeri 1,015 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,4 seviyesinde.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’in yönünü aşağıya çevirmesiyle altcoin’ler de düşüşe geçti. En yüksek piyasa değerli 20 kripto para arasında %3,02 oranında değer kazanan Tron (TRX) dışındaki projeler kırmızı renkte.

ETH 2.800 doların, AVAX 40 doların ve SOL 110 doların altına geriledi. XRP, ADA, DOGE, DOT, LINK ve TON da %1 ile %4 arasında değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Siacoin (SIA): %30,10 Bitget Token (BGB): %17,62 Kaspa (KAS): %13,71 SATS (1000SATS): %7,44 KuCoin Token (KCS): %3,22

Günlük ölçekte en çok değer kaybeden kripto para projeleri ise şunlar:

Dymension (DYM): -%9,60 VeChain (VET): -%8,35 Render (RNDR): -%7,23 THORChain (RUNE): -%6,44 Monero (XMR): -%5,99

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 15 milyar dolar azaldı ancak hala 2 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor.