Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %8’den fazla değer kaybetti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün 66.000 dolarla son birkaç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak ayıların devreye girmesiyle BTC fiyatında yaklaşık 1.000 dolarlık bir geri çekilme yaşandı.

Bu süreçte XRP, XLM ve SHIB gibi altcoin’ler en çok değer kaybeden varlıklar arasında yer alıyor.

Bitcoin (BTC) 66.000 Doları Geçemiyor

5 Temmuz’da sert bir şekilde çökerek 54.000 doların altına gerileyen BTC yaklaşık bir hafta sonra 58.000 dolara geri döndü.

Geride bıraktığımız hafta, ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik başarısız suikast girişiminin ardından BTC fiyatı Pazartesi günü birkaç bin dolar değer kazanarak 63.000 dolar seviyesine yükseldi.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin de artmasıyla BTC fiyatı 66.000 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesini belirledi.

Tradingview verilerine göre son 24 saatte %1,26 oranında değer kazanan BTC fiyatı 65.014 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,279 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51’in üzerinde.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Son birkaç gündür sert yükselişler altcoin’ler 18 Temmuz Perşembe günü itibariyle fiyat düzeltmesine gitti. XRP %5,5 oranında düşüş yaşayarak 0,57 dolar bandına geriledi.

Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en çok değer kaybeden varlık Shiba Inu (SHIB) oldu. SHIB son 24 saatte %9,4 oranında değer kaybederek 0,00001755 dolar seviyesine çekildi.

Bugün en çok düşen kripto paralar şu şekilde:

SHIB: – %9,4 BRETT: – %6 XRP: – %5,5 XLM: – %5,5 LINK: – %4,6

Öte yandan bugün en çok yükselen kripto paralar ise şunlar:

LDO: +%7,5 WIF: +%6,5 RUNE: +%5 JUP: +%3,7 BEAM: +%1,9

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,9 oranında azaldı ve 2,493 trilyon dolara geriledi.