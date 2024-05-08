Kripto para piyasasının toplam değeri günlük bazda 100 milyar dolar ve hafta başından bu yana ise 150 milyar dolar azaldı.

Kripto para piyasası bu hafta başında yükseliş trendine geçti ancak bu durum uzun sürmedi. Bitcoin hafta başından bu yana yaklaşık 5 bin dolar değer kaybetti ve şu anda 62.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele ediyor.

Son 24 saatte DOGE, SOL ve AVAX gibi kripto para birimleri %5’in üzerinde değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Mayıs ayına kötü bir başlangıç yapan BTC, geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü 56.500 dolara kadar geriledi. ABD merkez bankası Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Bitcoin’de fiyat dalgalanmaları arttı ve Bitcoin fiyatı toparlanmaya başladı.

Cumartesi günü sırasıyla 60.000 dolar ve 62.000 dolar seviyelerini aşan Bitcoin, Pazar günü de yükseliş trendini sürdürdü ve 65.000 dolar sınırına dayandı. Pazartesi günü bu seviyenin üzerine yükselen BTC, 65.500 dolarla son 12 günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu noktada Bitcoin yükseliş trendini sürdüremedi ve düşüşe geçti.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,9 oranında değer kaybeden BTC, 62.251 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,225 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Son 24 saatlik süreçte yüksek piyasa değerine sahip altcoin’lrein büyük bir bölümü düşüş yaşadı. Örneğin günlük bazda %3,9 oranında değer kaybeden ETH tekrardan 3.000 doların altına geriledi.

Solana (SOL) -%7,4, Dogecoin (DOGE) -%7 ve Avalanche (AVAX) -%7 oranında değer kaybetti. Bugün en çok değer kaybeden altcoin’ler şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): -%11,7 Injective (INJ): -%8,5 Jupiter (JUP): -%8,5 Bittensor (TAO): %7,8 Fetch.ai (FET): -%7,8

Öte yandan bugün en çok yükselen kripto paralar ise şunlar:

Lido DAO (LDO): %3,3 LEO Token (LEO): %1,6 Tron (TRX): %1,8 THORChain (RUNE): %1,5

Sonuç olarak günlük bazda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 100 milyar dolar, Pazartesi gününden bu yana ise 150 milyar dolar azaldı.