Son 24 saatte kripto para piyasasının büyük bir kısmı %1 ile %5 arasında değişen oranlarda değer kaybetti.

Geride bıraktığımız hafta sonu 64.000 doların üzerine kadar yükselen BTC, bu haftaya düşüşle başladı. Bitcoin’in son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesi, altcoin’lerde de sert değer kayıplarıyla sonuçlandı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolar azaldı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin geride bıraktığımız hafta Salı günü 65.000 dolardan 67.000 dolara yükselerek haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ilk denemesinde 67.000 dolarda tutunamayan Bitcoin sonrasında düşüşe geçti.

Ayıların kontrolü ele geçirmesiyle Çarşamba günü BTC fiyatı 62.800 dolara kadar geriledi. Cumartesi günü 62.400 dolara kadar gerileyen BTC fiyatı Pazar günü yönünü tekrar yukarıya çevirerek 64.400 dolar seviyesine geri döndü.

Kripto para topluluğu Bitcoin’in Pazar günkü yükselişini yeni haftada da sürdürmesini bekliyordu ancak 61.800 dolar bandına kadar gerileyen BTC böylelikle haftanın en düşük seviyesini kaydetti. CoinGecko verilerine göre BTC şu anda 62. 991 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,240 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Bugün Bitcoin’in son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle altcoin’lerin büyük bir kısmı da düşüşte. Yükseliş yaşayan birkaç kripto para arasında Sei (SEI) %4,1, Ethena (ENA) %3,8, Wormhole (W) %3,8, LEO Token (LEO) %1,8 ve Cronos (CRO) %0,8 yer alıyor.

Bugün en çok düşen ilk 5 kripto para ise şu şekilde:

Optimism (OP): -%10 Maker (MKR): -%9,1 Core (CORE): -%8,2 Arbitrum (ARB): -%8,2 Arweave (AR): -%7,4

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolar azaldı. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 2,447 trilyon dolar seviyesinde.